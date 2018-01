Sfârşitul alianţei dintre SUA şi Pakistan Fiecare parte a fost fortata sa primeasca de la cealalta mai putin decat avea nevoie Alianta americano-pakistaneza s-a terminat. Este ceea ce a spus insusi ministrul de externe pakistanez intr-un interviu recent pentru The Wall Street Journal, declaratie prin care a raspuns anuntului ca SUA vor taia ajutorul acordat Pakistanului din cauza esecului acestei tari de a elimina jihadistii din Afganistan, precum si, conform unora, pentru rolul jucat in sustinerea lor. Exista motive sa credem ca nu este vorba doar de o declaratie politica. Interesele Pakistanului si ale SUA sunt profund… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Regimul termic estimat de meteorologi pentru urmatoarele doua saptamani va fi, in general, peste normalul termic al perioadei, cu toate ca temperaturile vor scadea. Precipitatiile vor incepe sa fie din ce in ce mai prezente la nivel national, in special spre finalul fiecarei saptamani de prognoza, potrivit…

- Michael Wolff, autorul controversatei carti „Fire and Fury: Inside the Trump White House”, („Foc si Furie: In interiorul Casei Albe a lui Trump“) este de parere ca dezvaluirile lui au sanse sa duca la sfarsitul presedintiei lui Donald Trump.

- Manifestația s-a desfașurat pe podul feroviar in prezent dezafectat care facea legatura intre localitatea vasluiana Falciu și orașul Cantemir din Republica Moldova. Mulțimi de oameni din Romania și Republica Moldova au participat la desfasurarea tricolorului pe un pod feroviar dintre…

- Indiferent cum abordați urmatoarea calatorie in jurul soarelui, la sfarșitul unui an dificil, sunt cateva lucruri importante la care trebuie sa fiți atenți in anul care urmeaza. Din fericire 2018 este plin de surprize care ne-ar putea marca existența in mod placut, anunța CNN intr-un articol devenit…

- "Am dorit sa ma aflu zilele acestea in Kandahar, impreuna cu generalul Nicolae Ciuca, seful Statului Major al Apararii, alaturi de militarii nostri aflati in misiune in teatrul de operatii din Afganistan. (...) Am stat de vorba cu ei, am gustat impreuna bucatele traditionale romanesti si am povestit…

- Israelul îsi va anunta oficial intentia de a se retrage din UNESCO (organizatia Natiunilor Unite pentru educatie, stiinta si cultura) înainte de sfârsitul acestui an, a afirmat duminica premierul israelian Benjamin Netanyahu, transmit dpa si EFE. Un purtator de cuvânt al Ministerului…

- Intr-un mesaj postat pe un cont al SI de pe serviciul de mesagerie criptata Telegram, organizatia Stat Islamic a anunțat ca va realiza operațiuni pe teritoriul american și a aratat imagini in care apar Times Square din New York, o centura cu explozibil și un detonator. ”Vom realiza mai multe…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a estimat ca razboiul din Siria contra gruparii Stat Islamic (SI) va fi "castigat pana la mijlocul, sfarsitul lui februarie", dar atunci "va trebui" discutat cu Bashar al-Assad, transmite AFP. "Pe 9 decembrie, premierul irakian (Haider al-Abadi) a anuntat victoria…

- Liderul conservator Sebastian Kurz a ajuns la un acord cu Partidul Libertatii (FPO), pentru formarea unei coalitii, intelegere in urma careia formatiunea lui Heinz-Christian Strache va reveni la putere dupa mai mult de un deceniu. La doar 31 de ani, Sebastian Kurz va deveni cel mai tanar sef de guvern…

- Anul acesta de Craciun, crescatorii vor pune la vanzare in jur de 2.000 de porci Mangalita si Bazna, doua rase rudimentare, crescute in spatii semideschise, a caror carne este recunoscuta pentru calitatile nutritionale deosebite-contine o cantitate ridicata de acizi grasi omega-3 si antioxidanti naturali.…

- Secretarul general al Alianței Nord Atlantice, Jens Stoltenberg ramane șeful NATO pana in 2020, dupa ce reprezentanții celor 29 de națiuni membre ale celei mai mari alianțe militare din lume au decis sa-i prelungeasca mandatul, scrie The Associated Press Stoltenberg va fi in continuare secretarul general…

- Autoritatile franceze au interzis vanzarea si au cerut retragerea unor formule de lapte praf si produse alimentare pentru copii fabricate de gigantul francez Lactalis, dupa descoperirea bacteriei salmonella, a anuntat duminica Directia Generala pentru Concurenta, Consum si Combaterea Fraudelor DGCCRF…

- Fotocredit: Mercedes-Benz Mercedes-Benz a depașit deja de la sfarșitul lunii noiembrie pragul de doua milioane de automobile vandute, constructorul din Stuttgart indreptandu-se cu siguranța spre un nou record absolut in materie la sfarșitul anului 2017. Astfel, cele 2.095.810 mașini vandute la nivel…

- Serbia este un stat independent si suveran si ii respectam pozitia potrivit careia nu doreste sa devina membra a NATO, ceea ce nu reprezinta un obstacol in calea intaririi cooperarii sale cu Alianta, a declarat luni la Bruxelles secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, transmite Tanjug. Nu discutam…

- Fortele de securitate au ajuns la fata locului dupa ce au primit apeluri cu privire la existenta unui obiect suspect lasat in piata in care a fost amenajat targul de Craciun din Potsdam. In urma cercetarilor, politistii au descoperit materiale explozive amplasate in obiectul suspect. Potrivit…

- Șeful diplomației americane, secretarul de stat Rex Tillerson a transmis pe pagina oficiala a instituției un mesaj pentru romani de Ziua Romaniei. ”In numele Guvernului Statelor Unite ale Americii, felicit poporul roman la aniversarea a 99 de ani de la crearea Romaniei moderne”, incepe mesajul publicat…

- "Indraznesc chiar acum sa-mi asum o declarație dura. In clipa in care Departamentul de Stat american iți transmite un asemenea mesaj, inseamna ca oarecum, in relație cu tine iși permite sa faca acest lucru. Este ca intr-o relație interumana. Domle' tu ești fratele mai mic, ia ai tu grija ca nu știu…

- Prima tema analizata și aprobata de catre membrii Consiliului a reprezentat-o Planul de intrebuințare a Forțelor Armate ale Romaniei care se trimit la misiuni și operații in afara teritoriului statului roman in anul 2018. Ministerul Apararii Nationale va putea participa, in anul 2018,…

- Berbec Te-ai cam saturat de munca la birou si abia astepti sa iti iei o binemeritata vacanta alaturi de familie. Visezi la o multime de cadouri, pe care sa le imparti cu cei dragi, insa mai ai de asteptat caci banii vor veni abia spre sfarsitul lunii. Daca ai planuri mari si vrei sa iti schimbi locuinta,…

- Ca toți artiștii importanți ai lumii, Freddie Mercury a pus dragoste in munca sa. Prin cantecele sale, vorbea despre el și despre viața lui. Inainte de a muri, a oferit o declarație extrem de sincera, așa cum declara chiar el.

- Dupa ce s-a speculat ca a plecat din casa in care locuia alaturi de tatal copiilor ei, Shakira a recunoscut ca este adevarat ca s-a mutat, iar ultima aparitie a celor doi impreuna demonstreaza ca relatia lor este pe final

- Aviatia americana a lansat pentru prima data raiduri aeriene asupra unor laboratoare de producere a heroinei in Afganistan, avand drept scop atacarea principalei surse de venituri a talibanilor, relateaza luni AFP.Generalul american John Nicholson a anuntat ca operatiunea, desfasurata in colaborare…

- Yalcin Topcu, seful de cabinet al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, a declarat, luni, ca Turcia ar putea sa reconsidere statutul de membru NATO, afirmand ca Alianta a avut numeroase atitudini ostile fata de Ankara, relateaza NY Times si Anadolu, conform Mediafax.Topcu a precizat ca…

- Sfarsitul de an este aproape si multi dintre romani isi fac deja planuri de vacanta pentru 2018, insa inainte de a pleca intr-o calatorie este indicat sa fiti cat mai informati despre tara pe care urmeaza sa o vizitati.

- „Ieri, a avut loc un incident in Norvegia. A fost prezentat un fel de 'stand cu dușmani'. Pe acest stand, ei au pus fotografia lui (Mustafa Kemal) Ataturk și numele meu'', a declarat Erdogan vineri intr-o reuniune la Ankara a partidului sau Justiție și Dezvoltare (AKP), aflat la guvernare, conform ziarului…

- Turcia a ordonat retragerea militarilor sai de la un exercitiu NATO in Norvegia, a anuntat vineri presedintele turc Recep Erdogan, afirmand ca a fost prezentat drept "inamic" in cadrul acestui exercitiu. "Ieri, a avut loc un incident in Norvegia. A fost prezentat un fel de stand cu dusmani.…

- Conform meteorologilor, vremea se va incalzi ușor, dar numai pentru o zi. La finalul saptamanii, insa, precipitațiile se vor inmulti, iar ciclonul Olaf, care vine din nordul Europei, va trece duminica pe la periferia Romaniei.Norii vor ramane putini in nordul extrem, dar in rest, vor continua…

- Analistul si scriitorul Stelian Tanase sustine, pe blog, ca cel de-al treile dosar DNA care il are ca principal protagonist pe Liviu Dragnea va inchide cariera sefului PSD. Totodata, Tanase e de parere ca social-democratii care s-au ingramadit pe trotuarul din fata DNA pentru a-l aplauda slugarnic pe…

- Politistii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au reținut șase cetațeni, cinci irakieni și un afganistan, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. Migranții sunt cercetați pentru tentativa de trecere frauduloasa a frontierei de stat. In data…

- Ministrii apararii ai statelor membre NATO si-au aratat sprijinul pentru noua strategie a SUA in Afganistan, care prevede consolidarea misiunii Aliantei de la 13.000 la 16.000 de militari, a declarat joi secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, anuntand decizia oficiala privind intarirea misiunii…

- În prima etapa a turneului european, Jim Mattis s-a oprit la Helsinki, unde s-a întâlnit cu tarile membre ale Northern Group (Suedia, Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia, Estonia, Letonia, Lituania, Germania, Olanda, Polonia si Marea Britanie). Aici, Mattis a declarat: „Acest…

- Miniștrii apararii ai statelor membre NATO și-au aratat sprijinul pentru noua strategie a SUA in Afganistan, care prevede consolidarea misiunii Alianței de la 13.000 la 16.000 de militari, a declarat joi secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, anunțand decizia oficiala privind intarirea misiunii…

- Ministrii apararii din tarile membre ale NATO se vor reuni miercuri la Bruxelles pentru a discuta despre intarirea misiunii Aliantei in Afganistan, revizuirea structurii de comanda a organizatiei ca raspuns la amenintarile rusesti si despre criza nord-coreeana, relateaza agentia dpa, conform agerpres.ro. …

- Miniștrii apararii din țarile membre ale NATO se vor reuni miercuri la Bruxelles pentru a discuta despre intarirea misiunii Alianței in Afganistan, revizuirea structurii de comanda a organizației ca raspuns la amenințarile rusești și despre criza nord-coreeana, relateaza agenția dpa. Reuniunea…

- In agenda, situatia Afganistan sau Coreea de Nord si reuniunea Coalitiei Globale anti-DAESH. Mihai Fifor va avea intalniri cu Secretarul american al Apararii, James Mattis si generalul Curtis M. Scaparrotti, Comandantul Suprem al Fortelor Aliate din Europa.

- Organizația Tratatului Atlanticului de Nord a reamintit ca poziția NATO privind Rusia ramâne neschimbata: Alianța va relua cooperarea practica cu Moscova numai dupa ce aceasta va construi relații cu Ucraina în conformitate cu dreptul internațional, a declarat secretarul general adjunct…

- Mai multe strazi din cartierul Telecentru din Capitala vor fi inchise pana la sfarsitul acestui an.Traficul rutier este sistat pe strazile Vanatorilor si Grivitei, precum si pe cate o portiune a strazilor Maciesilor si Marasesti.

- Registrul Auto Roman va lucra cu publicul și in zilele de sambata, pana la sfarșitul anului 2017. Potrivit anunțului venit din partea instituției, masura a fost luata de catre conducerea RAR ca urmare a gradului ridicat de solicitari din partea clienților, care se programeaza sa obțina…

- Papa Francisc s-a declarat miercuri "indurerat" de seria de atentate comise recent in lume, intre care și cel de la New York, soldat cu moartea a opt persoane, relateaza EFE. "Sunt îndurerat pentru aceste ultime zile din Somalia, Afganistan și New York",…

- O tragedie cumplita s-a petrecut in Braila, in noaptea de sambata spre duminica. Un tanar și-a pierdut viața, dupa ce, mașina in care se afla, s-a rasturnat. Accidentul s-a produs pe Bulevardul Dorobanților. Șoferul se afla sub influența alcoolului și ii era prieten tanarului.

- Pana la sfarșitul anului vor fi inaugurate loturile 3 și 4 ale Autostrazii A 10 Sebeș-Turda – aproape 30 de kilometri, a anunțat azi Cotidianul , citandu-l pe Ștefan Ionița, directorul general al Companiei de Drumuri. Read More...

- Alianța NATO este pregatita sa aprobe crearea a doua noi structuri de comanda pe fondul relațiilor tensionate cu Rusia, susține The Wall Street Journal, cu referire la funcționari americani. Noile structuri de comanda vizeaza îmbunatațirea logisticii aliaților și protejarea liniilor…

- Michel Barnier, negociatorul sef UE al Brexitului, evoca o posibila perioada de tranzitie pana la sfarsitul lui 2020, in vederea mentinerii in starea actuala a relatiilor intre Regatul Unit si Uniunea Europeana (UE), relateaza AFP. ”In acest stadiu nu am un mandat sa negociez asupra acestui punct (o…

- NATO se teme ca nu va fi in masura sa contracareze o agresiune ruseasca in Est atat timp cat capacitatea sa militara ''s-a atrofiat'' de la sfarsitul ''Razboiului Rece'', scrie revista germana Der Spiegel, care se sprijina in afirmatiile sale pe un raport confidential al Aliantei, relateaza vineri…

- NATO se teme ca nu va fi in masura sa contracareze o agresiune ruseasca in Est atat timp cat capacitatea sa militara ''s-a atrofiat'' de la sfarșitul ''Razboiului Rece'', scrie revista germana Der Spiegel, care se sprijina in afirmațiile sale pe un raport confidențial al Alianței, relateaza vineri…

- Actiunile spaniole si obligatiunile au scazut in momentul in care guvernul Rajoy a anuntat decizia de a interveni direct in Catalonia, „un pas care va inflama in continuare conflictul asupra viitorului celei mai mari economii regionale din Spania“, informeaza Bloomberg.

- Mihai Daraban, CCIR, la seminarul de afaceri Romania-Lituania: „Alianța celor trei mari" poate duce la dublaea PIB-ului Companiile participante au avut oportunitatea de a intra in contact direct cu potențiali parteneri de afaceri din Lituania care activeaza in diverse domenii de activitate,…

- In cat timp iese complet alcoolul din sange? Mulți șoferi probabil și-au pus intrebarea asta, pentru a evita situația in care sa fie trași pe dreapta de polițiștii de la Rutiera și sancționați, daca aparatul etilotest arata ca au o alcoolemie mai mare decat cea prevazuta de lege. Medicii avertizeaza…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca a stabilit împreuna cu premierul Mihai Tudose un sistem de comunicare mai simplu, menționând ca vor face o întâlnire informala cu miniștrii pentru chestiunile legate de guvernare și pentru evaluarea secretarilor de stat,…