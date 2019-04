Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a declarat miercuri ca a capturat o echipa de sabotaj si de recunoastere a Serviciului de Informatii al armatei ruse (GRU), responsabila de tentativa de asasinare a unui spion militar ucrainean inaintea alegerilor prezidentiale de duminica, relateaza agentiile…

- Serviciul de securitate ucrainean SBU a anunțat miercuri ca a capturat un comando al serviciului de informații militare rus ce a încercat sa omoare, în Kiev, un spion militar ucrainean, scrie Moscow Times.Tentativa de asasinat vine în contextul în care conflictul cu Rusia…

- "Urmarim situatia indeaproape.Un proverb rusesc spune: 'Nimic nu este mai permanent decat ceva temporar'", a spus el. "Exista intrebari: care sunt motivele pentru implementarea ca atare a THAAD si ce implica modernizarea instalatiilor antiracheta in Romania?", a adaugat Grusko in marja celei de-a…

- Sustinuti de Moscova, rebelii separatisti prorusi au facut secesiune, in 2014, dupa rasturnarea de la putere a presedintelui ucrainean Viktor Ianukovici, in urma unor manifestatii prooccidentale, marcate de violente sangeroase.Ei spera in prezent ca, la fel ca Crimeea, sa se ”alipeasca”…

- Mii de persoane au participat in weekend, la Donetk, in estul Ucrainei, la un mars prin care au marcat cinci ani de la proclamarea ”republicii populare de la Donetk”, care doreste sa se ”aplipeasca” Rusiei, relateaza Euronews, relateaza News.ro.Citește și: Ucraina ii ajuta pe elevii maghiari…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a afirmat ca Moscova este pregatita sa explice oricarui ucrainean ca nu ocupa niciun teritoriu din Ucraina, dupa ce candidatul prezidențial ucrainean Vladimir Zelenski a afirmat ca intenționeaza sa solicite Rusiei sa inapoieze teritoriile ocupate,…

- Ucraina se pregateste de alegeri prezidentiale, primul tur de scrutin fiind programat sa aiba loc pe 31 martie, iar cel de-al doilea - pe 21 aprilie. Numele noului președinte ar urma sa fie anuntat cel târziu pe data de 1 mai 2019 scrie Korrespondent citat de Rador. În cursa prezidentiala…

- Cel puțin doi membri ai echipajului unui bombardier rus Tupolev-22M3 au decedat dupa ce aeronava s-a prabușit in timp ce incerca sa aterizeze la un aerodrom militar din regiunea Murmansk, in nordul Rusiei, a anunțat Ministerul Apararii de la Moscova. Incidentul s-a produs in jurul orei locale…