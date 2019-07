Stiri pe aceeasi tema

- Punerea in valoare a Cetații Aiudului, cu ale sale 9 turnuri aparținand breslelor meșteșugarești, a inspirat organizarea primei ediții a evenimentului Serbarile Meșteșugarilor Aiud 2019. Arta meșteșugaritului va fi demonstrata de zeci de meșteșugari din diferite colțuri ale țarii și de peste hotare…

- Ziarul Unirea Ziua Naționala a Contabilului Roman 2019, la cea de-a XV-a ediție – Tradiție pentru viitor. Evoluam impreuna! Ziua Naționala a Contabilului Roman 2019, la cea de-a XV-a ediție – Tradiție pentru viitor. Evoluam impreuna! Profesia contabila aduce in aceste zile alaturi, in toata țara, cei…

- Direcția Județeana pentru Sport și Tineret Alba organizeaza la Arieșeni, in perioada 26 iulie – 1 august și 27 august – 2 septembrie, cea de-a II-a ediție a “Taberei naționale de arta și tradiție moțeasca“, un eveniment ce consta intr-o serie de ateliere zilnice și un program interactiv. Tematica este…

- In perioada 2-19 iulie 2019, Sebeșul va gazdui o noua ediție a Bibliotecii de Vacanța, un eveniment dedicat tinerilor preșcolari și școlari cu varste intre 4 și 13 ani. Aflat la cea de-a III-a ediție, proiectul Biblioteca de Vacanța iși propune sa ofere noi posibilitați de petrecere a vacanței de vara,…

- Cu prilejul Zilei internationale a copilului, Ministerul Apararii Nationale va organiza joi, 30 mai, incepand cu ora 10.00, evenimentul "Mandri de parintii nostri", la KIDDO PLAY ACADEMY, din Capitala. Astfel, copiii personalului armatei decedat sau ranit in urma participarii la actiuni militare in…

- Direcția Județeana pentru Sport și Tineret Alba organizeaza, in perioada 26.07 – 01.08.2019 și 27.08 – 02.09.2019 “Tabara naționala de arta și tradiție moțeasca – ed. a II-a“, gazduita in incinta Centrului de Agrement Arieșeni, un eveniment ce consta intr-o serie de ateliere zilnice și un program interactiv.…

- Prima ediție a turneului de tenis de camp Trofeul „Ziarul Unirea”, competitie din circuitul Federatiei Romane de Tenis, a fost organizata de Tenis Club Sun, Alba Iulia (președinte Calin Moldovan) in perioada 18-20 mai și a adunat pe tablourile de concurs jucatori din toata țara la categoriile 10, 12,…

- Pușcatul cu carbid a ramas cu siguranța pentru numeroși tineri din Campeni cel mai așteptat moment ce marcheaza Invierea Domnului Iisus Hristos, aceștia „bubuind” pe dealurile din apropiere pe toata perioada Postul Paștelui, dar mai ales in Saptamana Mare și in noaptea de Inviere, in timpul slujbelor…