Viorica Dancila a anuntat, dupa sedinta CEx PSD, ca social democratii ii propun pe Dana Girbovan la Justiție, Serban Valeca la Educatie si Mihai Fifor la Ministerul Afacerilor Interne.

Așadar, Serban-Constantin Valeca, actualmente senator, este propunerea PSD pentru functia de ministru al Educatiei. Vineri dupa-amiaza, Dan Tudorache, prezent in platoul Antena 3, a dezvaluit o discuție purtata in CEx. „A fost o disputa in CEx legata de acest Minister. Erau doua propuneri venite. Știți cum e: cand se bat doi, caștiga intotdeauna al treilea. Cele doua propuneri au venit de la organizația…