Șerban Nicolae, aplaudat la moțiune: O să dați socoteală! „Spre deosebire de majoritatea semnatarilor, eu chiar am citit acest text și nu am cum sa nu observ cateva lucruri care ies in evidența. Daca tot faceți diverse speculații legate de limba romana, va rog eu frumos nu mai spuneți din pacate nu va dezminteți ca va faceți de ras”, a spus Șerban Nicolae. „Am urmarit intervențiile pe care le-ați avut. (...) Dincolo de fracturile logice, lozinci, macar este o moțiune politica”, a mai spus acesta. Actualizare... Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ''Moșteanu: Folosiți un pretext de cursuri de perfecționare ca sa plimbați angajații Primariei la mare și la munte Tudorache: Lasați, ca nu e vorba de asta... Moșteanu: Așa fac in multe ministere și in multe primarii. Faceți la București cursuri daca vreți sa ii perfecționați. Tudorache:…

- ''Toata campania cum ca noi, de doi ani jumatate, modificam legile ca sa scape Dragnea, s-a dovedit a fi o minciuna. Banuiesc ca toți cei care au cazut in capcana asta s-au lamurit ca Dragnea nu a scapat in ciuda modificarilor noastre și mai ales ca nu aveau nicio legatura. Nimic din ceea ce am modificat…

- Liderul PLUS, Dacian Cioloș, declara ca Alianța 2020 nu va intra la guvernare daca Guvernul Dancila va fi demis de Parlament printr-o moțiune de cenzura, ci va susține noul Cabinet in funcție de programul politic al acestuia, conform Mediafax.Dacian Cioloș a declarat duminica seara, la TVR1,…

- „Teoretic, nu pot sa rad in hohote, pentru ca sunt intr-o emisiune de dezbateri televizate, dar, altfel, va dați seama ca atunci cand omul vrea sa se faca de ras... Iertați-ma, a rupt logica pe genunchi, a desființat orice urma de oratorie", a spus Șerban Nicolae, miercuri, in cadrul emisiunii „100…

- „Cred ca PSD nu poate sa-și permita sa nu aiba candidat propriu la alegerile prezidențiale, chiar daca unii speculeaza ideea ca PSD nu ar putea sa treaca de un anumit prag, așa zis de blocaj. Pentru ca nici Nastase, nici Ponta, nici Geoana nu au reușit sa treaca bariera celor 49 de procente. Dar…

- "Tudorel Toader a avut o poziție extrem de dificila și mi-aș permite sa spun ca a salvat unele lucruri. Vad ca sa ii luam capul și lui Tudorel, dar Tudorel, așa uleios cum e el, cu explicații mai lungi, mai scurte, a salvat niște lucruri. A spus «fraților, nu ma puneți sa dau ordonanța de urgența.…

- „Atunci cand ești președintele Romaniei, nu te comporți partizan. Trebuie sa manifești echilibru atunci cand nu sunt alegeri prezidențiale", a spus Șerban Nicolae la Antena 3. La un moment dat, a existat un schimb de replici intre acesta și Ionuț Stroe. Șerban Nicolae: Veți vedea ca…

- Nou videoclip Lidia Buble feat. What's UP tocmai a fost lansat pe Youtube. La doar o ora de cand a fost „eliberat” online, clipul piesei „Asta sunt eu” are deja zeci de mii de vizualizari.