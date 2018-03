Senatul a respins proiectul PNL care prevede acordarea celui de-al 13-lea si al 14-lea salariu de catre firmele private

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul a respins joi initiativa legislativa a Presedintelui, care prevede interzicerea explorarii si exploatarii in Moldova a gazelor de sist prin executarea de foraje. Initiativa a fost votata de mai putin de jumatate din cei 80 de deputati prezenti la sedinta. Potrivit agentiei INFOTAG, proiectul…

- Potrivit site-ului Agentiei Nationale a Functionarilor Publici in data de 30.01.2018 a fost afisat Concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de arhitect sef al judetului Buzau. Dosarele de inscriere la concurs s-au putut depune in termen de 20 zile de la data publicarii…

- Valoarea bonurilor de masa a crescut din nou, angajatorul poate acum opta pentru valoarea de 15,09 lei, iar anul acesta un bon de masa va ajunge sa valoreze 20 de lei. TICHETELE DE MASA revin in 2018. Guvernul pregateste o noua modificare legislativa. De cand se acorda si cine beneficiaza de…

- Premierul scotian Nicola Sturgeon a declarat marti ca Parlamentul Scotiei nu va aproba proiectul de lege in forma prezentata de catre premierul britanic Theresa May privind retragerea din Uniunea Europeana, intrucat sunt incalcate anumite principii ale descentralizarii, scrie

- Comisia pentru munca din Senat a dat marti un raport de respingere propunerii legislative apartinand USR prin care pensiile speciale, exceptand cele militare si ale magistratilor, se abroga, a anuntat senatoarea USR Florina Presada, pe pagina sa de Facebook.

- Primaria Buzau a lansat in dezbatere publica un proiect de hotarare legat de colectarea separata a deșeurilor și acordarea de facilitați persoanelor fizice și asociațiilor de proprietari. Proiectul va fi supus votului aleșilor locali la ședința ordinara din luna aprilie, dar pana atunci buzoienii pot…

- Un proiect de lege ce prevede extinderea pina la 10 ani a termenului de valabilitate al pașapoartelor a fost votat astazi, in prima lectura, de Parlament, informeaza NOI.md. Proiectul mai prevede excluderea mențiunii cu privire la grupa sangvina și naționalitate din buletinul de identitate și pașaportul…

- Senatul a adoptat proiectul de lege depus de UDMR care prevede o noua zi libera. Daca propunerea va trece și de Camera Deputaților, Vinerea Mare va fi declarata zi libera. Senatorii au adoptat proiectul de lege depus de parlamentarul UDMR Szabo Odon care prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare drept…

- Un proiect de lege depus de PNL arata faptul ca angajații romani ar putea primi al 13-lea și al 14-lea salariu. Proiectul a primit aviz negativ din partea Comisiei de Buget, dar ramane de vazut ce se va intampla in Comisia de Munca, unde se va da un raport pe acest proiect de lege. Legea face referire…

- Senatorii au adoptat, in sedinta de luni, proiectul de lege care vizeaza adoptarea OUG 85/2017 pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni, precum si pentru acordarea unor burse de studii etnicilor romani cu domiciliul stabil in Ucraina, conform…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a dat raport de respingere pentru initiativele legislative ale PNL referitoare la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin si la interzicerea persoanelor care au suferit condamnari penale definitive de a candida la alegerile parlamentare. Cele doua proiecte,…

- Proiectul prin care Boldea vrea sa dea cadou Ministerului Apararii Nationale peste un milion de euro din banii lugojenilor a fost respins din nou de Consiliul Local Lugoj. Joi, consilierii PNL si PMP si-au pastrat pozitia in ciuda tuturor amenintarilor si intimidarilor facute de Bedeu si acolitii sai.…

- Parlamentul de la Chisinau a respins joi, 8 februarie, propunerea fractiunii socialistilor de condamnare a unionismului. „Proiectul de hotarare pentru aprobarea declaratiei Parlamentului Republicii Moldova pentru condamnarea actiunilor cu caracter unionist de subminare si lichidare a statalitatii Republicii…

- Proiectul propus de consilierii municipali din fracțiunea Partidului Liberal cu privire la declararea „Anului Unirii" in Chișinau nu a fost susținut de majoritatea consilierilor. Doar 17 consilieri municipali au votat „pentru", in timp ce 21 s-au declarat impotriva.

- Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru scoli al UE, din perspectiva stabilirii masurilor menite sa permita aplicarea reglementarilor incidente ale Uniunii, corelativ obiectivelor politicii europene in domeniu. Mai exact, proiectul…

- Senatul a respins luni, cu 61 de voturi "pentru" si 23 de voturi "impotriva", propunerea legislativa a USR pentru modificarea si completarea Legii nr. 98/2016, prin care firmele cu actiuni la purtator sa nu poata participa la licitatiile publice, scrie News.ro. Initiatorii au spus, la momentul depunerii…

- Ministerul Mediului vrea sa introduca o taxa de 1% din valoarea oricarei investitii pentru evaluarea impactului proiectelor publice sau private asupra mediului. Proiectul de lege nu specifica clar pentru ce proiecte se percepe aceasta taxa, insa se spune ca autoritatile publice pentru protectia mediului…

- Ministerul Muncii afirma, intr-un comunicat de presa transmis vineri, ca scopul legii a fost echilibrarea sistemului bugetar de salarizare, deoarece existau disfunctionalitati majore, in sensul ca pentru aceleasi functii si atributii, functionarii din institutiile statului aveau salarii diferite.…

- Universal Music Romania si MediaPro Music continua proiectul ULive Session, cu o noua serie de live-uri incendiare, iar trupa Phaser sparge gheata cu prima piesa live, „Alerg”. Phaser inseamna atitudine, dinamica si multa energie. Exact astea sunt atributele pe care trupa le transmite si in clipul filmat…

- Cu 15 voturi impotriva și 5 pentru, consilierii locali au respins luni proiect de hotarare initiat de primarul municipiului Targu-Jiu, Marcel Romanescu, si de consilierii liberali, care prevedea permiterea contactului fizic cu operele sculptorului Constantin Brancusi. De anul trecut, din 15…

- Deputatul PSD Lucian Simion este convins ca propunerea legislativa privind acordarea unui ajutor de minimis in acvacultura va fi adoptata de Parlament si spera sa identifice formula legislativa cea mai potrivita pentru acordarea unor facilitati si in piscicultura. Propunerea legislativa a parlamentarului…

- Guvernul SUA ”s-a inchis” pentru prima data in istorie cand un partid are majoritate in ambele camere și președinția. Inchiderea guvernului survine dupa ce Senatul nu a reușit sa ajunga la un consens privind noul buget, scrie BBC News. Proiectul de lege privind finanțarea guvernului federal al Statelor…

- Legea privind promovarea transportului ecologic a fost promulgata ieri de președintele Klaus Iohannis și urmeaza sa fie publicata in Monitorul Oficial. Actul normativ prevede obligația autoritaților locale, regiilor autonome, societaților aflate in subordinea primariilor, dar și societaților private…

- Planul Primariei Capitalei de a construi un spital metropolitan in zona Pipera a intrat in blocaj. Proiectul a fost respins dupa ce consilierii PNL și USR au votat impotriva. Ei au propus sa fie facut mai intai un studiu de fezabilitate.

- Inițiativa acordarii dreptului la calatorie gratuita in transportul public pentru veteranii de razboi nu a fost susținuta de Guvern, comunica NOI.md. Proiectul de lege a fost elaborat de un grup de deputați PSRM și instituie dreptul veteranilor de razboi și al persoanelor cu dizabilitați de pe urma…

- Proiectul de buget pentru anul 2018, al administrației locale din Campia Turzii, prevede o reducere a veniturilor la secțiunea de funcționare, cu circa 20.000.000 de lei și o diminuare a cheltuielilor cu aproximativ 15-17 milioane de lei, comparativ cu anul 2017. In schimb, se prevede o creștere a cheltuielilor…

- Senatorul PSD Tit-Liviu Brailoiu a initiat o lege prin care propune transferul lacului de acumulare Gradinari, a barajului din aceasta zona si a tuturor anexelor din domeniul public al statutului si din administrarea Apelor Romane in domeniul public al Judetului Giurgiu si in administrarea CJ.

- Guvernul a dat aviz negativ initiativei legislative referitoare la reglementarea statutului juridic al Casei Regale, potrivit unor surse guvernamentale citate de Agerpres. Decizia a fost luata in ședința de guvern de miercuri.

- Vești noi pentru romani! Potrivit unui proiect legislativ inițiat de Ministerul Dezvoltarii, orice gospodarie din Romania va trebui sa dețina hidranți sau sisteme corespunzatoare pentru cazurile de incendiu. Actul normativ prevede modificarea și completarea Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare…

- CALCULATOR SALARII 2018. Potrivit directorului firmei, Victor Dragomirescu, au fost identificate 7 scenarii de calcul pentru actualizarea salariilor, dupa decizia Guvernului de a transfera cea mai mare parte a contribuțiilor ociale de la angajator la angajat: Unii angajator sa pastreze salariile…

- Proiectul noului cod al audiovizualului, care ar putea sa se numeasca „Codul serviciilor media audiovizuale”, a fost lansat pentru consultari publice, informeaza NOI.md. Nou cod stabilește o cota diferențiata pentru furnizorii de servicii media de a transmite programe audiovizuale proprii. Furnizorii…

- Deputatul Catalin Radulescu, sustinut de 38 parlamentari, a initiat un proiect pentru modificarea codurilor penale, fiind propuse mai multe schimbari, cele mai controversate fiind cele referitoare la pragul de 200.000 euro pentru abuzul in serviciu si nepedepsirea infractiunilor comise "pentru altul".

- Parlamentarii propun ca agenții economici care se incadreaza in plata impozitului pe profit in limita de 1% sa poata opta pentru evidența contabilitații simplificate. Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal a fost respinsa in prima camera sesizata,…

- Skateparkul din Parcul Central mai așteapta. Licitația pentru desemnarea unei firme constructoare a fost retrasa de pe SEAP, pentru ca proiectul este cu probleme. Reprezentanții primariei au vrut sa foloseasca același proiect care era cu probleme inca de la prima licitație. Au decis insa sa retraga…

- Parlamentul a votat astazi in ambele lecturi proiectul de lege care prevede realizarea anticipata a urmatoarelor etape de valorizare a pensiilor pentru limita de varsta și de dizabilitate stabilite in perioada 2012 - 31 martie 2017.

- Parlamentul a respins joi, 21 decembrie, proiectul de lege de revizuire a Constitutiei propus de Guvern, ce prevede modificari la activitatea judecatorilor Curtii Constitutionale (CC). Proiectul de lege nu a adunat numarul necesar de voturi pentru modificarea Constitutiei (67 de voturi necesare).

- Legile Justitiei | Legea privind organizarea judiciara a trecut de Parlament Senatul a votat miercuri, in calitate de for decizional, proiectul care modifica Legea 304/2004 privind organizarea judiciara, una dintre prevederi fiind legata de sectia pentru investigarea infractiunilor din Justitie care…

- Proiectul PSD-ALDE de modificare a Legii 304/2004 privind organizarea judiciara, al doilea din pachetul legilor justitiei, a fost adoptat marti de Senat si merge la promulgare. Plenul Senatului nu a modificat deloc proiectul fata de forma in care a trecut de comisia speciala parlamentara. Cea mai importanta…

- Plenul Senatului dezbate si urmeaza sa voteze marti proiectul PSD-ALDE de modificare a Legii 303/2004 privind statutul magistratilor. E prima lege din pachetul celor trei legi ale Justitiei care intra la votul final, dupa ce trecuse deja de votul Camerei Deputatilor. Atmosfera din sala e extrem de tensionata,…

- Sedinta plenului Senatului a inceput luni seara in jurul orei 18.00, cu aproape 3 ore intarziere, dupa ce s-a finalizat plenul comun privind bugetul pe anul viitor, iar pe ordinea de zi se afla proiectul PSD-ALDE privind modificarea Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. Acest…

- Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2018 a fost adoptat pe articole, luni, in plenul comun al Parlamentului.Proiectul a fost adoptat in forma de la Comisiile de buget, cu un singur amendament respins. Citește și: Țiriac nu se da batut și da in judecata BNR-Ce poziție au luat Simona…

- Ce prevede proiectul depus de deputatul PSD Liviu Plesoianu. Forma adoptata in Senat poate fi consultata AICI Plenul Senatului a adoptat tacit, in data de 20 noiembrie, initiativa legislativa a social-democratilor Liviu Plesoianu si Serban Nicolae care schimba conditiile de functionare a ONG-urilor,…

- Legea de aprobare a OUG privind plata defalcata a TVA sau split TVA, a fost adoptata de Camera Deputatilor. Potrivit RomaniaTV.net, fata de varianta venita de la Guvern, legea a fost modificata in Parlament, in special la Camera Deputatilor. In Camera Deputatilor, legea a fost adoptata cu 163 de voturi…