"Sunt bine si puternica. Condamn cu tarie actul de violenta si intimidare survenit la biroul meu", a declarat senatoarea pe contul sau oficial de Twitter, loc unde a primit numeroase mesaje de sprijin.



Senatoarea, din acelasi partid cu presedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador, si-a reafirmat convingerea ca revolutia de constiinta si schimbarea din tara trebuie realizate "in mod pasnic".



Liderul Morena din Senat, Ricardo Monreal, a precizat presei ca senatoarea "nu are leziuni care sa-i puna viata in pericol", insa a fost dusa la spital pentru un examen clinic.