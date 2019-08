Stiri pe aceeasi tema

- Încetinirea exporturilor a trimis economia Germaniei în marșarier în trimestrul doi al acestui an, arata datele statistice publicate miercuri, potrivit Reuters. Produsul Intern Brut a scazut cu 0,1% trimestru-la-trimestru, iar unii analiști considera ca este posibila o noua contracție,…

- Economia Germaniei s-a contractat in trimestrul doi din 2019, sporind presiunile asupra Cabinetului condus de Angela Merkel privind adoptarea unor masuri de stimulare fiscala, in conditiile in care productia industriala este puternic afectata de razboiul comercial dintre SUA si China, transmit Reuters…

- Presedintele american Donald Trump a respins ingrijorarile privind un razboi comercial prelungit cu China, declarand ca SUA "sunt intr-o pozitie foarte solida", la o zi dupa ce administratia sa a sporit tensiunile etichetand Beijingul drept manipulator valutar, transmite Reuters prleuat de agerpres.…

- FMI este in dezacord cu presedintele Donald Trump privind modul in care el utilizeaza taxele vamale pentru rezolvarea dezechilibrelor comerciale, dar evaluarea ca dolarul este supraevaluat va oferi probabil liderului american mai multe argumente la teoria sa privind modul in care exporturile SUA…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a anuntat miercuri ca nivelul uraniului imbogatit din Iran va depasi limita admisa in acordul nuclear ca raspuns la faptul ceilalti semnatari ai acordului nu si-au respectat promisiunile si nu au ajutat Teheranul sa scape de sanctiunile SUA. „Pe 7 iulie,…

- Numarul persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca in Germania a scazut ușor in iunie, dar rata somajului s-a mentinut la un nivel minim record, relateaza Reuters. Oficiul Federal pentru Muncă a anunţat luni că numărul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă…

- Preturile petrolului au scazut miercuri cu aproape 2%, din cauza perspectivei slabe a cererii si a cresterii stocurilor de titei din Statele Unite, in pofida asteptarilor in crestere referitoare la mentinerea restrictiilor de productie de catre OPEC si Rusia, transmite Reuters.Cotatia petrolului…