Şeful unui ONG din Bulgaria este acuzat de spionaj în favoarea Rusiei Malinov, in varsta de 50 de ani, si-a inceput in 2010 activitatile in slujba Institutului rus de studii strategice, condus de fosti oficiali ai serviciilor secrete, si a ONG-ului rus Vulturul cu doua capete, afirma procuratura bulgara.



In momentul de fata el a fost eliberat conditionat in schimbul unei cautiuni de 50.000 de leva (circa 25.000 de euro), dar nu are voie sa plece din tara, a mentionat procurorul general Sotir Tatarov. Procurorii au mai dezvaluit ca au descoperit un document in limba rusa pregatit de Malinov in care se vorbeste despre "necesitatea reorientarii geopolitice… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

