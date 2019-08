Stiri pe aceeasi tema

- Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului Satu Mare e pașnic, cu tot personalul imbracat decent. Aceasta instituție nu are probleme cu implementarea unui ordin proaspat emis de cel proaspat numit șef la nivel național la Protecția Consumatorului, Miron-Horia Constantinescu. Abia instalat…

- Noul șef de la Protecția Consumatorului, Miron-Horia Constantinescu, care este nepotul lui Miron Constantinescu, unul dintre liderii care au jucat un rol important in instaurarea comunismului in Romania, este in centrul unui scandal, dupa ce s-a gandit sa se impuna in fața angajaților schimbandu-le…

- 'Filosofia este simpla: avem nevoie de listari noi. Si ma refer aici atat la companii pe care statul le mai detine in portofoliu, dar si la companii private. Fara indoiala, Bursa are nevoie de sange proaspat. Piata de capital poate constitui o sursa importanta de finantare pentru activitatea societatilor…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului (ANPC) a luat decizia de a nu trimite probe in cadrul studiului european de evaluare a diferentelor privind compozitia produselor alimentare, pe considerentul neutralitatii in contextul preluarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului UE,…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului (ANPC) a luat decizia de a nu trimite probe in cadrul studiului european de evaluare a diferentelor privind compozitia produselor alimentare, pe considerentul neutralitatii in contextul preluarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului UE,…

- Seful PNL Ludovic Orban a declarat joi seara, referitor la eventualitatea ca seful statului sa fie ales presedinte al Consiliului European, ca astfel Klaus Iohannis ar avea ocazia "de a ajuta foarte mult Romania din aceasta pozitie". "Faptul ca se vorbeste despre posibilitatea ca presedintele Romaniei,…