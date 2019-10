Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul-sef interimar al DNA, Calin Nistor, a anuntat marti ca, pana la sfarsitul acestui an, va fi data o solutie in dosarul Tel Drum, in care este urmarit penal fostul lider al PSD Liviu...

- Liviu Dragnea a fost scos, joi, din penitenciarul Rahova pentru a fi dus la Tribunalul București unde urmeaza sa fie audiat ca martor in dosarul lui valeriu Zgonea. Fostul presedinte al PSD Liviu Dragnea a fost adus joi la Tribunalul Bucuresti pentru a fi audiat in dosarul in care fostul presedinte…

- Inspectia Judiciara o cerceteaza disciplinar pe Alexandra Lancranjan, procurorul DNA care instrumenteaza de doi ani dosarul Liviu Dragnea – Tel Drum, pentru presupuse abateri savarsite cu ocazia publicarii de catre asociatia din care face parte a unui comunicat de presa legat de dosarul tragediei din…

- Inca aștept rezultatele anchetei privind represiunea forțelor de ordine asupra manifestanților pașnici din diaspora, care s-au adunat pe 10 august 2018 in Piața Victoriei, pentru mai binele țarii lor. In credulitatea mea de cetațean onest, eram convins ca investigațiile procurorilor militari vor inainta…

- Fostul lider al PSD Liviu Dragnea, incarcerat la Penitenciarul Rahova, unde executa trei ani si jumatate de inchisoare in dosarul angajarilor fictive la Protectia Copilului Teleorman, a dat in judecata Inspectia Judiciara. Dragnea contesta o rezolutie a Inspectiei Judiciare care i-a clasat o plangere…