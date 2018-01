Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a afirmat vineri ca acordul privind programul nuclear iranian nu va putea continua daca Statele Unite se retrag din el, asa cum a amenintat ca o va face Donald Trump, transmite AFP. "Acest acord nu poate fi pus in aplicare daca unul dintre participanti…

- Operatiunea Turciei in regiunea Afrin din nordul Siriei, controlata de kurzi, a inceput „de facto” prin bombardamente transfrontaliere, dar niciun fel de trupe nu au intrat in Afrin, a declarat vineri ministrul apararii turc Nurettin Canikli, citat de Reuters, potrivit agerpres.Intr-un interviu…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a criticat planurile SUA de a ajuta gruparile rebele din Siria in stabilirea de zone sigure, informeaza dpa. Acest lucru ar constitui o piedica in calea preluarii controlului asupra zonelor ce se invecineaza cu Turcia si Irak, a declarat Lavrov in timpul conferintei…

- Ministrul de Externe Melescanu a fost intrebat daca postul sau se afla printre cele 'remaniabile' si daca disensiunile dintre premierul Mihai Tudose si presedintele PSD, Liviu Dragnea, au influenta asupra activitatii Ministerului Afacerilor Externe. 'Orice membru din Guvern este remaniabil…

- In ultimele zile ale anului 2017 si in primele zile din 2018, Iranul s-a confruntat cu demonstratii in cateva orase, inclusiv Teheran, la care protestatarii, fara un lider, au acuzat nemultumiri economice si politice. Stagnarea economica din Iran are legatura cu incapacitatea liderilor religiosi de…

- Seful CNAS: Platim contributii prea mici la sanatate. 5 milioane de contributori platesc pentru 19 milioane Presedintele CNAS, Laurentiu Mihai, a declarat ca, in Romania, se platesc prea putine contributii pentru serviciile medicale pe care cetatenii si le doresc, iar principalul motiv este legat de…

- Iranul și Rusia și-au propus sa elimine SUA din Orientul Mijlociu. „Cooperarea noastra poate izola America”, ii spunea Ayatollahul Ali Khamenei lui Vladimir Putin, aflat, recent, in vizita la Teheran

- Uniunea Europeana l-a invitat pe ministrul iranian de externe Mohammad Javad Zarif la un dialog cu omologii sai din Franta, Germania si Regatul Unit pentru mentinerea acordului nuclear, informeaza AFP. Intr-un comunicat publicat luni noaptea la Bruxelles, UE precizeaza ca discutiile urmeaza…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a pledat miercuri pentru continuarea "dialogului permanent" cu Iranul, considerand ca tarile denuntand acordul asupra programului nuclear - Statele Unite, Israelul, Arabia Saudita - tin "un discurs care ne va conduce la razboi in Iran", relateaza AFP. …

- "Putem spune astazi ca am pus capat conspiratiei din 1396", a declarat Mohammad Ali Jafari, cu referire la calendarul iranian."Dusmanii tarii ar trebui sa stie ca aceste tipuri de comploturi nu mai functioneaza", a adaugat comandantul intr-un interviu pentru un post de televiziune de stat,…

- Un politist iranian a fost ucis luni în timpul unor acte de violenta legate de manifestatiile antiguvernamentale care zdruncina Iranul de cinci zile, o miscare de protest fara precedent, din 2009, în aceasta tara, transmite AFP.

- In doar cateva zile, noile proteste din Iran s-au raspandit in intreaga tara, surprinzand complet atat autoritatile de la Teheran cat si comentatorii politici ce urmaresc evenimentele din Orientul Mijlociu. Unul dintre morivele pentru acest fapt este ca aceste proteste par a fi diferite, in ceea ce…

- Seful diplomatiei egiptene, Sameh Shoukry, se va deplasa marti la Addis Abeba pentru a iesi din "impas" in dosarul dificil al barajului etiopian "Renasterea" de pe fluviul Nilul Albastru, a anuntat ministerul de externe, transmite AFP. Egiptul se teme ca ridicarea acestui urias baraj de…

- Liderii rusi si-au pozitionat tara in „opozitie directa cu Occidentul“, provocand ingrijorari ca relatiile dintre cele doua parti sunt la cel mai ostil nivel de la sfarsitul Razboiului Rece, a declarat vineri la Moscova ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, transmite dpa.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, i-a convocat la o sedinta in biroul sau din Parlament pe Calin Popescu Tariceanu si ministrii Tudorel Toader si Mihai Fifor. Azi, Senatul a adoptat a treia lege din pachetul pe Justitie, mai exact cea de organizare si functionare a CSM.

- Presedintele Klaus Iohannis a spus, miercuri, intr-o discutie informala cu jurnalistii, ca exista riscul ca Romania sa fie sanctionata de UE, pe modelul Poloniei, iar ”urmarile vor fi pe masura gravitatii modificarilor”. El a spus ca efectele OUG 13 inca persista si ca in afara nu se intelege ce doreste…

- Presedintele Klaus Iohannis considera ca ‘incercarile de a controla sistemul judiciar’ fac acest sistem mai prost si precizeaza ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, il evita in discutiile pe aceasta tema. ‘Aceste incercari de a controla sistemul judiciar nu-l fac mai bun, ci il fac mai prost’, a…

- Iranul a respins "categoric" joi afirmatiile ambasadoarei americane la ONU, Nikki Haley, asupra originii iraniene a unei rachete lansate de rebelii houthi din Yemen asupra Arabiei Saudite, numindu-le "presupuse dovezi fabricate", transmite AFP. Din nou, Nikki Haley acuza Iranul ca a furnizat racheta…

- "Eu cred ca se va ajunge la un acord. (...) Este un document foarte tehnic deja si un document care pe noi ne satisface fiindca, de exemplu, problema cetatenilor romani care se afla in Marea Britanie este bine rezolvata, sigur si pentru ceilalti, nu doar pentru romani, si multe alte probleme. Problema…

- Intr-un mesaj postat pe un cont al sau de pe serviciul de mesagerie criptata Telegram, gruparea SI a anunțat ca va realiza operațiuni pe teritoriul american și a aratat imagini in care apar Times Square din New York, o centura cu explozibil și un detonator, informeaza Agerpres. ''Vom realiza…

- Ministrul iranian al informatiilor, Mahmud Alawi, a avertizat marti ca gruparea terorista Statul Islamic (SI) ar putea incerca sa-si creeze un nou califat in Afganistan, Pakistan sau in alte state din Asia Centrala, informeaza agentia EFE.'Dupa infrangerile suferite in Siria si Irak si pierderea…

- Ministrul român de Externe, Teodor Meleșcanu, a subliniat ca poziția României în cazul procesului de pace din Orientul Mijlociu este un împotriva masurilor unilaterale care ar putea avea un impact negativ asupra

- Decizia presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului si de a muta ambasada SUA la Ierusalim nu s-ar fi bucurat de sprijinul tuturor sfatuitorilor sai apropiati, a relatat CNN, citand surse din administratia de la Washington.

- Ministrul britanic al Apararii, Gavin Williamson, a facut un anunț șocant referitor la cetațenii care lupta pentru gruparea Statul Islamic. El este de parere ca aceștia ar trebui localizați și uciși, sa nu mai aiba voie sa revina vreodata în țara. “Pur si simplu, punctul…

- Presedintele iranian, Hassan Rohani, a criticat decizia pe care urmeaza sa o ia miercuri omologul sau american Donald Trump, privind o posibila recunoastere a Ierusalimului drept capitala a Israelului, si a atentionat ca tara sa nu va tolera aceasta, informeaza AFP si dpa.Iranul 'nu va tolera…

- Ministerul de Externe iranian a respins miercuri acuzațiile SUA potrivit carora Republica Islamica are un rol destabilizator in regiune, au anunțat media de stat iraniene, relateaza Reuters. Secretarul de stat american Rex Tillerson a afirmat marți ca Iranul comite ''acțiuni…

- Ministrul de externe al Federației Ruse, Serghei Lavrov, a indemnat luni Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) sa coopereze cu Moscova pentru a combate traficul ilegal de droguri dinspre Afganistan, informeaza dpa și TASS. 'Îi îndemnam pe oficialii NATO la o dezvoltare…

- Libanul a fost "deturnat" de catre Hezbollah si va putea sa prospere numai daca organizatia siita sustinuta de catre Iran va dezarma, a declarat vineri ministrul saudit de Externe, Adel al-Jubeir, relateaza site-ul agentiei Reuters. "Libanul va supravietui sau va…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va efectua prima sa vizita oficiala in China 'la inceputul anului viitor', a anuntat vineri, la Beijing, ministrul sau al afacerilor externe Jean-Yves Le Drian, informeaza AFP. Le Drian, aflat pana duminica in vizita oficiala in capitala chineza, a facut acest…

- Ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian, aflat in vizita in China, a declarat vineri ca numai sanctiunile pot forta o Coree de Nord "autista" sa negocieze, el estimand ca propunerea Beijingului de suspendare simultana a testelor nucleare ale Phenianului si a exercitiilor militare americano-sud-coreene…

- Ministrul de externe polonez Witold Waszczykowski a estimat marți ca prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, nu a cautat sa aiba un dialog cu Varșovia legat de modificarile legislative privitoare la sistemul judiciar din Polonia, subiect care a tensionat relațiile acesteia cu Bruxelles-ul,…

- Iranul 'nu cauta sa domine' in Orientul Mijlociu (OM), i-a declarat marți președintele iranian Hassan Rohani omologului sau francez Emmanuel Macron, potrivit unui comunicat al președinției iraniene, informeaza AFP. 'Prezența noastra în Irak și în Siria este o invitație…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a recunoscut ca secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, l-a intrebat ce s-a intamplat cu cvorumul de la sedinta Comisie de Aparare din Senat, pe a carei ordine de zi se afla proiectul de lege privind achizitia rachetelor Patriot.

- In ultimele luni, tensiunile dintre Ryiad si Teheran s-au intensificat, cele doua puteri din Orientul Mijlociu ocupand pozitii divergente in razboaiele din Siria si Yemen, dar si in ceea ce priveste criza din Liban. ”Arabia Saudita nu va sta cu mainile incrucisate in fata agresiunilor Iranului…

- Ministrul de externe nord-coreean, Ri Yong Ho, este așteptat luni in Cuba in contextul in care aceste doua țari au relații tensionate cu SUA, relateaza AFP. Într-un comunicat publicat sâmbata seara, Ministerul Afacerilor Externe din Cuba a informat ca ministrul nord-coreean se…

- Șeful diplomației saudite, Adel al-Jubeir, a afirmat, duminica, in cursul unei reuniuni extraordinare a Ligii Arabe la Cairo, ca țara sa nu va sta cu "mainile incrucișate" in fața politicii agresive a Iranului, relateaza AFP. Tensiunile s-au intensificat în ultimele luni…

- Rex Tillerson, seful diplomatiei americane, a avut o vizita de o noapte in Romania la doar o zi dupa ce senatorii PSD, ALDE si UDMR au lipsit de la sedinta in care trebuia aprobat proiectul de lege privind achizitionarea a sapte sisteme de rachete Patriot din SUA.

- Franta este preocupata de 'tentatia hegemonica' a Iranului in Orientul Mijlociu, a declarat, joi, la Riad, seful diplomatiei franceze Jean-Yves Le Drian in cadrul unei conferinte de presa cu omologul sau saudit Adel al-Jubeir, mentionand in special programul de rachete balistice al Teheranului, potrivit…

- Arabia Saudita a cerut întrunirea de urgența a Ligii Arabe, miercuri, pentru a se analiza intervențiile militare ale Iranului în regiune. Fostul premier libanez Saad Hariri, care și-a anunțat demisia de la Riad, ridicând suspiciuni ca ar fi fost reținut și forțat sa-și…

- Criza declansata de demisia primului ministru libanez, Saad Hariri, este ultimul eveniment adaugat rivalitatii crescande dintre cele doua puteri regionale din Orientul Mijlociu - Arabia Saudita si Iranul- care se confrunta prin interpusi in Liban, Yemen, Irak si Siria.

- Ministrul afacerilor externe al Franței, Jean-Yves Le Drian, a indemnat luni la 'non-ingerința' in Liban, fara a numi cu toate acestea Arabia Saudita, de unde premierul libanez Saad Hariri și-a anunțat demisia, declanșand o criza politica la el in țara, informeaza AFP. 'Ca sa existe o soluție…

- Ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian a declarat vineri ca, in opinia sa, prim-ministrul libanez demisionar Saad al-Hariri nu se afla in arest la domiciliu in Arabia Saudita și nu este supus unor constrangeri de circulație, relateaza Reuters. "Din câte știm, da.…

- Ministrul saudit al Afacerilor din Golf, Thamer al-Sabhan, a declarat ca atacul cu racheta asupra aeroportului din Riad, care a avut loc sambata seara, atribuit rebelilor Houthi din Yemen, este o manevra a organizației Hezbollah echivalenta cu o declarație de razboi. ...

- 'Am informații clare ca intenția este ca Statele Unite sa continue sa respecte acordul' nuclear, a spus Federica Mogherini pentru jurnaliști in cadrul unei conferințe de presa.Totodata, șefa diplomației europene a avertizat ca tensiunile actuale din Orientul Mijlociu, in special cele dintre…

- Orientul mijlociu Libanul a ajuns in centrul unei rivalitati regionale intre Arabia Saudita si Iran dupa ce sambata, Saad al-Hariri, considerat un aliat al Arabiei Saudite, a demisionat de la conducerea Guvernului libanez, acuzand, in discursul de demisie, Iranul si Hezbollah. Ministrul saudit pentru…

- Iranul nu are nevoie sa mareasca raza de acțiune a rachetelor sale balistice, pentru ca deja ele ar putea atinge forțele SUA staționate în regiune, a declarat, marți, șeful Gardienilor Revoluției, informeaza Reuters citata de Agerpres. În contextul în care președintele american…

- Ministrul rus de externe Sergei Lavrov susține ca trupele de menținere a pacii ale ONU sunt „forțe de ocupație“ și a declarat ca propunerea reprezentantului special al SUA in Ucraina, Kurt Volker, despre misiunea ONU este contrara eforturilor depuse in cadrul negociat al „formatului normand”, potrivit…

- Ministrul de externe spaniol Alfonso Dastis și-a exprimat luni, la Kiev, 'speranța și convingerea' ca alegerile din Catalonia, prevazute pentru 21 decembrie, vor avea ca rezultat ramanerea acestei regiuni ca parte a Spaniei, transmite Reuters. ''Speram, cu ajutorul acestor alegeri, sa restabilim…