Seful CJ Neamt, cercetat sub control judiciar. Mesajul transmis de Arsene

- Tribunalul Bacau a decis, vineri, plasarea sub control judiciar a fostul deputat PSD de Neamt Ionel Arsene, actual presedinte al Consiliului Judetean Neamt, prentru care DNA ceruse arestarea preventiva. Decizia nu este definitiva, informeaza...

- Tribunalul Bacau a decis, vineri, cercetarea sub control judiciar a presedintelui PSD Neamt, Ionel Arsene. Decizia nu este definitiva. Fostul deputat este acuzat de trafic de influenta, fapta pe care ar fi comis-o in 2013.

- De parca scandalul iscat la nivel național de cazul polițistului pedofil din București n-ar fi fost de ajuns, un alt caz vine sa ”impopoțoneze” situația deloc frumoasa in care se afla Poliția Romana. De aceasta data, scandalul a izbucnit in Salaj, la Șimleu Silvaniei, unde doi polițiști s-au luat la…

- Monica Gabor si fiica ei, Irina, s-au apropiat foarte mult in ultima vreme si desi le despart mii de kilometri, nimic nu o impiedica pe Monica Gabor sa-i transmita toate gandurile bune si toata iubirea fiicei sale.

- Bitere este cercetat de mai multe fapte de luare de mita intr-un dosar al Parchetului de pe langa Tribunal. O fapta imputata medicului iesean dateaza din octombrie 2016, atunci cand Bitere ar fi pretins de la pacientul S.D.I. suma de 7.000 de lei in vederea efectuarii unei interventii chirurgicale.…

- Tudose, dupa CEx: Ma duc la Palatul Victoria sa-mi iau lucrurile. Nu voi asigura interimatul Comitetul Executiv al PSD a votat luni retragerea sprijinului politic acordat Guvernului Tudose, premierul Mihai Tudose anuntand in consecinta ca isi va depune mandatul. Mihai Tudose a anuntat, luni seara,…

- Ministrul Carmen Dan a transmis, in cadrul unei conferinte de presa, un mesaj dur catre toti sefii din Politie. "Sa faca un pas in spate si sa se astepte sa plece", le-a transmis ministrul de Interne."Astept din partea serviciului Omoruri sa extinda cercetarile fata de toate situatiile in…

- Sorin Blejnar, fostul sef al ANAF, este cercetat sub control judiciar intr-un nou dosar de coruptie, deschis de catre Directia Nationala Anticoruptie (DNA) la jumatatea lunii decembrie a anului trecut, potrivit unor surse judiciare.

- Președintele Klaus Iohannis participa vineri la ședința Consiliului Superior al Magistraturii, in care se va alege o noua conducere. Raportul de activitate al Consiliului Superior al Magistraturii pe anul 2017 și alegerea noii conduceri a Consiliului Superior al Magistraturii se afla pe agenda ședinței…

- Doctorul Mihai Lucan si-a inceput ziua de vineri la politie, in Capitala. Cercetat sub control judiciar pentru delapidare in cazul Institutului de Urologie si Transplant din Cluj, medicul s-a prezentat la primele ore ale diminetii la Sectia 17 Politie din Capitala pentru a da cu subsemnatul.

- Monica Gabor a transmis un mesaj plin de emotie pentru fiica ei si a lui Irinel Columbeanu, Irina. Monica Gabor se afla in Romania pentru a petrece sarbatorile de iarna in compania fiicei sale si a omului de afaceri Irinel Columbeanu, Irina. Monica Gabor, care are o relatie de mai multi ani cu omul…

- Doctorul Mihai Lucan si-a inceput ziua de vineri la politie, in Capitala. Cercetat sub control judiciar pentru delapidare in cazul Institutului de Urologie si Transplant din Cluj, medicul s-a prezentat la primele ore ale diminetii la Sectia 17 Politie din Capitala pentru a da cu subsemnatul.

- Tribunalul Bucuresti a decis cercetarea sub control judiciar a medicului Mihai Lucan, acuzat de procurorii DIICOT intr-un dosare de delapidare cu un prejudiciu de 1 milion de euro. Aceeasi decizie a fost luata in cazul fiului sau si a fostului manager al Institutului Clinic de Urologie si Transplant…

- Andreei Marin a implinit 43 de ani. Vedeta implinește 43 de ani și cu aceasta ocazie, le-a transmis prietenilor virtuali un mesaj emoționant. Andreea Marin spune ca a fost adusa in sacul lui Mos Craciun, iar ziua sa de nastere este o binecuvantare. „Barza nu a reusit sa ma aduca, din cauza gerului…

- La o saptamana de cand a fost arestat pentru 30 de zile, elevul in clasa a VIII-a, de la Scoala Gimnaziala Poroschia, care a agresat o profesoara la sfarsitul orei, a fost eliberat in data de 12 decembrie 2017. Agresorul, Alin Valetin Paun, in varsta de 16 ani, fusese arestat preventiv in data de 7

- Intrat in vizorul reprezentantilor DNA, parlamentarul ALDE va fi cercetat, timp de 60 de zile, sub control judiciar. Totul dupa ce procurorii de la DNA Suceava au decis punerea in miscare a actiunii penale in cazul lui Ilie Nita, de miercuri incepand, pentru “instigare la abuz in serviciu daca functionarul…

- Cei opt suspecti retinuti marti la Alba Iulia pentru delapidare, fals si taiere fara drept de arbori sunt prezentanti miercuri dimineata Parchetului de pe langa Judecatoria Blaj. Printre retinuti se afla si Alexandru Sinea, directorul DSP Alba.

- Directorul DSP Alba, Alexandru Sinea va fi cercetat sub control judiciar, in dosarul privind comiterea unor delicte silvice și evaziune fiscala. Procurorul de caz din cadrul Parchetul de pe langa Judecatoria Blaj a decis, miercuri dimineața, ca Alexandru Sinea, directorul DSP Alba, sa fie cercetat in…

- Primarul suspendat al Chisinaului, Dorin Chirtoaca, aflat sub control judiciar, va participa la funeraliile regelui Mihai dupa ce instanta i-a admis cererea de parasire a tarii, conform Publika, scrie news.ro.Judecatoria Chisinau, oficiul Buiucani, i-a permis primarului suspendat sa iasa din…

- Fostul ministru delegat pentru Invațamantul Superior Mihnea Costoiu este audiat la DNA. In urma cu cateva saptamani, acesta a fost pus sub invinuire de procurorii DNA in dosarul lui Dinu Pescariu, relateaza Antena 3. Costoiu si fostul tenismen Dinu Pescariu au fost plasati sub control judiciar…

- La cateva ore de cand s-a produs agresiunea asupra agentului de politie aflat ca atat ministrul de Interne, cat si seful Politiei Romane au in plan sa mearga la Iasi, adica la spitalul la care a fost transferat omul legii ranit grav cu o sabie, in timpul unei misiuni. De altfel, ministrul de Interne…

- ♦ Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) nu va emite certificari pentru persoanele care vor raspunde de protectia datelor. „Daca se intampla un incident, ce prestanta mai am eu sa vin sa va amendez“, a explicat George Balaiti, sef serviciu control…

- Șeful diplomației americane, Rex Tillerson, are programata, luni, o conferința de presa la ora 18.00, ora României. Secretarul american de stat ar putea clarifica mesajul transmis ieri Bucureștiului.

- Pentru cei care au cunoscut-o si apreciat-o pe artista Teatrului de Revista aceasta ultima zi a saptamanii a fost foarte grea, fiind cea a marii despartiri de omul si actrita Stela Popescu. Printre cei mai greu incercati de plecarea din aceasta lume a actritei de la Revista a fost Alexandru Arsinel,…

- Un bucureștean in varsta de 32 de ani a fost reținut de polițiști dupa ce și-a batut iubita. Barbatul a consumat mai multe pahare de alcool și dupa niște discuții in contradictoriu, și-a lovit concubina in repetate randuri in timp ce aceasta iși ținea in brațe bebelușul. Un barbat din București, in…

- Politistii de frontiera din cadrul PTF Siret au indisponibilizat un autoturism marca Lexus, an fabricatie 2014, in valoare de 40.000 de euro, ce figura in bazele de date ca fiind cautat de catre autoritatile din Italia. Ieri, 17 noiembrie a.c., in jurul orei 04.30, s a prezentat pentru efectuarea formalitatilor…

- Accidentul rutier a avut loc pe DJ 682, intre localitatile Fantanele si Arad, fiind implicate o ambulanta condusa de un barbat de 47 de ani si un autoturism condus de un barbat de 61 de ani. Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Judetene Arad, Lorena Radu, ambulanta avea in functiune…

- Pe langa punctul de vedere exprimat in fata presei, dupa prezenta lui Dragnea la DNA, Tariceanu a ales sa ii transmita personal un mesaj partenerului sau din fruntea Coalitiei de Guvernare. “Am avut o discutie azi de dimineata cu dl Tariceanu. M-a sunat dupa ce am ajuns la Camera Deputatilor si mi-a…

- Retinut deunazi de catre oficialii DNA Brasov, pentru santaj, Ninel Cercel a fost prezentat magistratilor de la Tribunalul Brasov, procurorii propunand in cazul sau arestarea pentru 30 de zile. Instanta insa nu a fost de acord cu aceasta varianta si a decis cercetarea secretarului de stat din Ministerul…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Giurgiu, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. ndash; B.T. Giurgiu, au depistat un barbat care avea asupra sa aproape 200 de grame de cannabis. Cel in cauza a fost retinut, iar ulterior cercetat sub control judiciar.La data de 31 octombrie a.c., politistii…

- Magistratii de la Judecatoria Constanta au respins ieri propunerea procurorilor de arestare preventiva a soferului implicat in accidentul rutier de la sfarsitul saptamanii trecute de pe strada Soveja din Constanta. "In baza art. 227 alin. 1 c.proc.pen., respinge ca neintemeiata propunerea Ministerului…

- Magistratii de la Judecatoria constanta au decis astazi cercetarea sub control judiciar a lui George Robert V., barbatul suspectat ca a condus autoturismul implicat in accidentul rutier de sambata dupa amiaza de pe strada Soveja din Constanta. Decizia instantei nu este definitiva. Reamintim ca un barbat…

- Un roman stabilit in Londra a ajuns vedeta pe internet dupa ce a postat pe rețeaua de socializare un mesaj surprinzator pentru romani. Dinu Șovea a postat pe Facebook un videoclip care a ajuns viral pe internet, strangand pe rețeaua de socializare, in 21 de ore de la publicare, 64 mii de vizualizari.…

- In prima zi a acestei saptamani, din directia DNA s-a anuntat ca un parlamentar a intrat in vizorul procurorilor anticoruptie din cadrul Serviciului teritorial Brasov. Deputatul Mihai Valentin Popa a fost plasat, de luni incepand, sub control judiciar. Masura e valabila pentru un interval de 60 de zile,…

- Moartea celor doi romani gasiti fara viata pe un camp din Italia ramane in continuare un mister. Cei doi tineri se pare totusi ca au presimtit ca ceva rau are sa se intample, avand in vedere una dintre cele mai recente postari ale uneia dintre victime. Cu o zi inainte de a fi asasinat cu sange rece,…

- Fostul deputat Sebastian Ghița a fost scos miercuri definitiv de sub control judiciar in dosarul in care este cercetat alaturi de cumnatul fostului premier Victor Ponta, Iulian Herțanu, dupa ce Curtea de Apel Ploiești a admis contestația formulata de inculpat. Potrivit portalului instanțelor…

- Mihaela Radulescu si Felix Baumgartner petrec mult timp impreuna si se inteleg de minune. Mihaela Radulescu, mesaje INTIME de la Felix Baumgartner. Ce i-a transmis austriacul "Calatoria are trei ani acum. Momentul vietii mele. Aniversare fericita", este mesajul Mihaelei Radulescu.…