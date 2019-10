Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai vehementi militanti in lupta antifumat din Romania, prof. dr. Florin Mihaltan, seful sectiei Pneumologie III in cadrul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta“ din Capitala, este motivat de valurile de suferinta provocata de fumat la care a fost martor, atat in familie, cat…

- Procurorii efectueaza perchezitii in Capitala si in Olanda in cazul fetitei de 11 ani din judetul Dambovita, rapita si ucisa vineri, principalul suspect fiind un cetatean olandez care s-a sinucis dupa plecarea din Romania, au declarat surse apropiate anchetei. Procurorii ar cauta posibili complici sau…

- Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania (ACA) organizeaza, in perioada 20 - 22 septembrie, pe platforma Institutului de Cercetare si Dezvoltare pentru Apicultura din Baneasa, cea de-a 21-a editie a Targului National al Mierii. Targul reprezinta cel mai important eveniment de profil din Capitala,…

- Fibroza pulmonara idiopatica (FPI) este o boala cronica rara care afecteaza plamanii, ducand in timp la cicatrizarea acestora și ingreunand respirația. Lasata netratata, poate duce la deces in numai cațiva ani. FPI afecteaza de regula persoanele peste 55 de ani. In pericol sunt fumatorii sau persoanele…

- Fiul lui Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) din Romania, a fost implicat intr-un grav accident, noaptea trecuta, pe Șoseaua Chitila, iar acum se zbate intre viața și moarte, fiind intubat și in coma. Pentru celalalt tanar implicat in accident, medicii nu au mai putut face…

- Cladirea Ciclop de pe bulevardul Magheru din București, retrocedata de catre fostul primar general Traian Basescu in 2001 catre mai mulți descendenți ai familiei nobiliare Bragadiru, a fost scoasa din nou la vanzare, dar la un preț redus aproape la jumatate fața de tentativa de tranzacție lansata in…