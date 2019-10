Stiri pe aceeasi tema

- Camera Reprezentantilor i-a trimis citatii secretarului american al Energiei, Rick Perry, prin care îi solicita sa ofere toate documentele privind la rolul sau în legatura cu contactele presedintelui Donald Trump cu Ucraina, informeaza Mediafax citând site-ul postului CNBC. Citatiile…

- Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat ca Nancy Pelosi, președintele Camerei Reprezentanților, s-ar putea face vinovata de tradare în legatura cu investigatia parlamentara care ar putea conduce la initierea procedurii demiterii liderului de la Casa Alba, scrie Mediafax, citând Reuters.…

- Decizia inspectorului general al Comunitații, Michael Atkinson, ca plângerea împotriva președintelui american Donald Trump reprezenta o urgența, a fost corecta, a declarat vineri reședintele Comisiei pentru Informații a Senatului SUA, Adam Schiff, relateaza Mediafax citând Reuters.…

- Oficialul american a confirmat miercuri, in cadrul unei declarații facuta in timpul vizitei sale in Italia, ca a asistat la discuția telefonica dintre cei doi șefi de stat, Donald Tump și Volodimir Zelenski. Mike Pompeo justifica conversația telefonica pe fondul politicilor Statelor Unite in Ucraina,…

- Citatiile au fost emise de Comisia pentru Informatii din Camera Reprezentantilor, de Comisia pentru Afaceri Externe si de Comisia de Supraveghere, in cadrul anchetei care poate conduce la initierea procedurii demiterii presedintelui Donald Trump. Conform citatiilor, Mike Pompeo are termen-limita…

- Comisiile pentru Informatii, Supraveghere si Afaceri Externe din Camera Reprezentantilor au trimis marti o scrisoare oficiala Presedintiei SUA prin care cer transmiterea stenogramelor conversatiilor lui Donald Trump, pe fondul suspiciunilor ca acesta ar fi cerut Ucrainei investigarea fostului vicepresedinte…

