Stiri pe aceeasi tema

- Un sector al centurii ocolitoare a Iasului a fost ieri scos la licitatie pentru proiectare si executie. Valoarea contractului se ridica la aproape 130 milioane lei si este vorba despre tronsonul de aproape 7 km cuprins intre Selgros si DN28 (trafic greu). Pe prima parte a sectorului, traseul se suprapune…

- Astfel, se propune alocarea, incepand cu exercitiul bugetar al anului 2020, a 400.000 de euro pentru proiectele selectate in urma procesului de bugetare participativa. Anual, in urma derularii procesului de bugetare participativa, vor fi selectate cel putin zece proiecte care vor fi cuprinse in bugetul…

- Potrivit raportului prezentat in cadrul sedintei de directorul SGA Suceava, Daniel Dragoi, inundatiile au afectat 15 unitati administrativ-teritoriale cu 25 localitati, valoarea totala a pagubelor produse fiind de 18,705 milioane lei. Au fost deteriorate o casa, doua poduri, 12 podete, trei punti,…

- Avand in vedere ca deficientele semnalate la Corpul B al Colegiului National Aprily Lajos contribuie la desfasurarea in conditii nefavorabile a procesului de invatamant, conducerea Primariei Brașov a apreciat ca se impune demararea de urgența a procedurii de contractare a execuției documentatiilor tehnice…

- Damen Mangalia incepe construcția unei nave pentru cautarea și recuperarea de diamante de la mare adancime. Nava speciala, lunga de 177 de metri, va fi cea mai moderna și tehnologizata nava pentru cautarea și recuperarea de diamante din lume. Valoarea contractului este de aproximativ 42 de milioane…

- George Tobol, un roman stabilit la Verona, a devenit erou dupa ce a reușit sa opreasca un autobuz plin cu calatori scapat de sub control dupa ce șoferului i se facuse rau. Autobuzul societații locale de transport ATV rula pe strazile orașului cand șoferului i s-a facut rau, a anunțat rotalianul.com.…

- Primaria orașului Cugir a intocmit Programul anual 2019 de finanțare nerambursabila din bugetul local in condițiile legii, pentru proiecte din domeniul turismului, tineretului și sportului. Potrivit unui proiect de hotarare inițiat de primarul Adrian Teban, beneficiarii eligibili in domeniul turismului…

- Proiectul de buget al Municipiului Iasi pentru anul 2019 va fi supus votului in cadrul unei sedinte a Consiliului Local care va avea loc saptamana viitoare. Pana atunci, insa, Primaria va organiza doua dezbateri publice cu cetatenii, anume sambata, 20 aprilie, de la ora 10.00, si luni, 22 aprilie, de…