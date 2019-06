Stiri pe aceeasi tema

- Fostul procuror special american Robert Mueller, care a condus timp de aproape doi ani ancheta asupra ingerintei ruse in prezidentialele din 2016, va fi audiat in fata Congresului la 17 iulie, au anuntat marti parlamentari democrati, transmite AFP. "Sunt fericit sa anunt ca procurorul special Robert…

- Fostul consilier juridic al Casei Albe Don McGahn a primit ordinul sa nu depuna marturie in fata Congresului, a anuntat luni presedintia de la Washington, angajata intr-o disputa cu democratii cu privire la urmarile anchetei ruse, relateaza AFP. Depozitia lui Don McGahn, care a parasit Casa Alba in…

- Comey este ultimul dintr-un sir de fosti procurori si figuri importante din lumea juridica care au declarat ca detaliile din raportul lui Mueller privind amestecul Rusiei in alegerile din 2016 ar fi suficiente pentru a-l pune sub acuzare pe Trump de obstructionarea justitiei. O scrisoare comuna care…

- Donald Trump nu doreste in cele din urma ca o comisie a Congresului sa il audieze pe procurorul special Robert Mueller in legatura cu presupusele ingerinte ale Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, estimand ca opozitia democrata cauta "sa refaca" o ancheta care nu l-a pus sub acuzare,…

- Ministrul american al justitiei, Bill Barr, a anuntat miercuri ca nu se prezenta joi la o audiere parlamentara privind modul in care a gestionat raportul de ancheta asupra ingerintelor ruse in alegerile prezidentiale din 2016, lasand sa se intrevada o disputa apriga cu democratii in Congres.…

- SUA vor continua sa denunte ingerinta rusa in alegerile americane si sa ia 'masuri dure' impotriva 'activitatilor nefaste' ale Moscovei, a declarat vineri seful diplomatiei americane Mike Pompeo, dupa publicarea raportului procurorului special Robert Mueller la finalizarea anchetei privind presupusa…

- ”Caut sa adun toate informatiile” cu privire la ”originile si desfasurarea unor activitati (in domeniul) informatiilor impotriva campaniei Trump in 2016”, a declarat Bill Barr intr-o audiere in Senat.”Cred ca s-a facut spionaj. Problema este sa stabilim daca acest lucru era justificat.…

- "Nu am citit raportul Mueller, nu am vazut raportul Mueller. In ce ma priveste, nu ma intereseaza acest raport. Am fost exonerat complet. Niciun fel de complot, niciun fel de obstructie" - a declarat Trump in fata presei la Casa Alba.Trump a tinut sa faca aceste precizari dupa ce marti…