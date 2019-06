SCUMPIRE spectaculoasă a cărnii de porc din România Creștere vertiginoasa a prețului porcilor in viu și a carcaselor de porc, ajungand de la 380 lei/100 kg, preț inregistrat la sfarșitul lunii februarie a acestui an, la 680 de lei/100 kg in saptamana 27 mai – 2 iunie, potrivit datelor publicate de Comisia pentru Evaluarea Carcaselor. In comparație cu aceeași saptamana a anului trecut, prețul in viu este mai mare cu 23,29%, scrie site-ul lantulalimentar.ro Prețul nu este insa mai mare decat cel inregistrat in același interval de timp din anul 2017, diferența fiind insa mica, de aprox. 15 lei, dar atunci creșterea a fost lenta și nu a pornit de la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

