Scoala poate sa inceapa pe 16 septembrie! Ministerul Educatiei anunta ca "analizeaza" si "discutiile din Comisia de Dialog Social sunt consultative"

"Ca urmare a discutiilor din spatiul public cu privire la data de incepere a noului an scolar, Ministerul Educatiei Nationale precizeaza ca, la nivelul institutiei, sunt analizate punctele de vedere exprimate in cadrul Comisiei de Dialog Social, intrunita luni, 5 august 2019. In acest sens, subliniem faptul ca proiectele dezbatute de membrii CDS nu sunt supuse votului, avizul partenerilor de dialog social fiind unul consultativ. Reprezentantii MEN vor continua in zilele urmatoare consultarile cu beneficiari, precum si parti implicate in sistemul de invatamant public, ...