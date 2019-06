Stiri pe aceeasi tema

- Cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina in localitatea Nuntasi, judetul Constanta. Potrivit SAJ Constanta o femeie de 78 de ani a fost gasita inconstienta. ...

- Cladirea care se afla in renovare in centrul orasului Shanghai, China, s-a prabușit in cursul dimineții de joi. Autoritatile locale au anunțat ca au murit cinci oameni, o persoana se afla prinsa sub daramaturi, iar 14 au fost salvate. La ora locala 16:15 (08:45 GMT), ''19 muncitori au scosi din moloz.…

- Alerta la un bazin de inot cu zeci de copii afectați. Serviciul de ambulanța a intervenit imediat, cel puțin șase copii au ajuns la spital. O concentratie prea mare de clor in bazinul de inot al unui centru spa din orasul Donegal, din nordul Irlandei, a dus sambata la imbolnavirea a zeci de persoane,…

- Autoritatile din judetul Gorj au declarat, joi, Planul rosu de interventie, dupa ce o traversa de la un pod in lucru a cazut, sapte persoane fiind ranite. Deocamdata, nu se cunosc imprejurarile producerii...

- Autoritatile din Buzau au declansat Planul rosu de interventie, luni seara, dupa ce un microbuz in care se aflau mai multe persoane a fost lovit de un tren. In microbuz s-ar fi afla, potrivit primelor informatii, 14 persoane, a caror stare nu se cunoaste deocamdata. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii…

- UPDATE: Cel putin 4 persoane au murit, anunta antena3.ro. Autoritatile din Buzau au declansat Planul rosu de interventie, luni seara, dupa ce un microbuz in care se aflau mai multe persoane a fost lovit de un tren. In microbuz s-ar fi afla, potrivit primelor informatii, 14 persoane. Potrivit Inspectoratului…

- CHIȘINAU, 14 apr - Sputnik. Accidentul s-a produs în localitatea Letcani, judetul Iasi, în seara zilei de sâmbata, fiind activat Planul Rosu de interventie la nivelul judetului. Despre starea pasagerilor a anuntat într-o postare pe Facebook Inspectoratul General…

- Cinci autovehicule au fost implicate intr-un accident rutier produs, in aceasta dimineața, pe Drumul Național 1 (DN1), la intersectia cu soseaua spre localitatea prahoveana Buda, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova. In urma evenimentului rutier, sase persoane au suferit…