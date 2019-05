Stiri pe aceeasi tema

- Declaratia interesanta facuta de premierul Viorica Dancila, miercuri, la Bacau. Aceasta a anuntat ca va merge duminica la urne si va vota atat pentru alegerile europarlamentare, cat si pentru referendum si a precizat ca este o sustinatoare a statului de drept. Dancila: "Voi participa duminica la vot…

- In timp ce marii lideri europeni sunt la Sibiu, la Summit-ul informal al Consiliului European, presedintele PSD, Liviu Dragnea, se afla la Iasi unde organizeaza un miting controversat, iar premierul Viorica Dancila se plimba prin Transilvania. Niciun lider PSD n-a fost invitat la discutii cu (inca)…

- Consultantul politic Cozmin Gușa arunca bomba. Adevaratul motiv pentru care premierul Viorica Dancila nu vrea sa emita OUG pe amnistie și grațiere este cu totul neașteptat.Citește și: EXPLOZIV Klaus Iohannis cere Camerei Deputaților REEXAMINAREA OUG pentru operaționalizarea SIIJ, catre Camera…

- Fostul președinte Traian Basescu susține ca alegerile europarlamentare ar putea schimba raportul de forțe in Parlament. El considera ca in cazul in care PNL și PMP vor obține cumulat un scor peste cel al PSD, atunci iși vor pierde legitimitatea, iar Liviu Dragnea va fi terminat politic.Citește…

- Fostul presedinte Traian Basescu anunta un dezastru in alegerile europarlamentare pentru PSD . Acesta sustine ca PNL si PMP vor avea un procent mai mare decat partidul lui Liviu Dragnea care astfel va pierde si majoritatea pe care o detine in prezent in Parlament alaturi de ALDE. „Alegerile europarlamentare…

- Fostul deputat Sebastian Ghița va fi primul candidat pe lista PRU pentru alegerile europarlamentare, el fiind urmat de președintele partidului, Bogdan Diaconu. Ghița afirma ca va candida ”pentru ca o voce romaneasca trebuie sa se auda raspicat”, potrivit mediafax. ”Sebastian Ghița, romanul…

- Biroul Electoral Central (BEC) a respins azi cererea de inscriere in competitia electorala a Aliantei 2020 USR PLUS pentru alegerile europarlamentare. Motivul: Dan Barna si Dacian Ciolos nu ar figura ca presedinti ai USR, respectiv PLUS in Registrul partidelor politice. „Este o decizie politica luata…

- Luni, la Palatul Parlamentului, are loc sedinta Biroului Permanent National al PSD, urmand sa se discute despre pregatirile pentru alegerile europarlamentare din luna mai, sustin surse citate de Mediafax.La intrunire urmeaza sa participe și premierul Viorica Dancila. Ședința PSD este prima…