Stiri pe aceeasi tema

- O femeie doritoare sa-si arate abilitatile de manechin s-a urcat pe podium in timpul show-ului casei de moda Chanel din cadrul Saptamanii modei de la Paris, insa a fost la scurt timp oprita de una dintre cele mai cunoscute supermodele ale momentului, scrie CBS News, potrivit Mediafax.Femeia…

- Viorel Catarama a anunțat ca va depune o plangere penala impotriva BEC pentru abuz in serviciu. Totodata, el a afirmat ca il va da in judecata pe președintele AEP și va sesiza CNCD, dupa ce BEC a respins candidatura acestuia la prezidențiale și a sesizat Parchetul privind unele semnaturi false.„Am…

- Un raport al think-thank-ului Carbon Tracker arata ca marile companii de petrol si gaze au aprobat, doar in ultimul an, investitii in valoare de 50 miliarde de dolari in proiecte care ”submineaza” eforturile de a respecta tintele stabilite prin Acordul de la Paris.

- Sotia prezentatorului TV Mircea Badea, Carmen Bruma, a inregistrat la Parchetul pe langa Judecatoria Iasi o plangere penala impotriva unei firme si a reprezentantului acesteia, care s-ar fi folosit de imaginea vedetei. Informatia a fost confirmata de surse judiciare pentru Adevarul.