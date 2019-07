Scandal uriaş la BAC 2019. Mai mulţi elevi au fost arestaţi după ce au aflat dinainte subiectele la matematică Este ancheta de amploare in Franța si asta dupa ce polițiștii au arestat 19 elevi care au obținut subiectele la proba de matematica a examenului de Bacalaureat inainte de susținerea probei. Dintre aceștia, sapte au fost eliberați și 12 au ramas in arest dupa ce ar fi distribuit prin WhatsApp subiectele. Procurorii francezi au declarat ca liceeni se confrunta cu acuzatii de fraudare a examenului si conspiratie. O situație si mai grava se refera un grup de profesori care ameninta ca nu vor publica rezultatele examenului la sfarsitul acestei saptamani in semn de protest fata de reformele… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

