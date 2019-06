Stiri pe aceeasi tema

- PETROLUL PLOIEȘTI // Nu e deloc liniște la Petrolul, club unde suporterii nu pot trece peste ratarea promovarii in Liga 1. Azi, Marius Stan, fostul conducator al Oțelului, trebuia sa fie prezentat in funcția de președinte, doar ca evenimentul s-a transformat intr-un fiasco. ...

- Scandal de proportii la conferinta de prezentare a noului presedinte al Petrolului, Marius Stan. Madalin Mihailovici, reprezentantul partnerului finanțator al ploiestenilor a anuntat ca abandoneaza susținerea financiara a echipei din Liga 2, in semn de protest fata de interventia fanilor, care au intrerupt…

- Marius Stan (58 de ani) va fi prezentat joi in funcția de președinte al celor de la Petrolul Ploiești. Marius Stan va fi prezentat joi, la ora 13:00, intr-o conferința de presa care va avea loc pe stadionul „Ilie Oana". La intalnire va fi prezent și directorul partenerului-finanțator Veolia, Mihail…

- Dupa doua etape la rand in care a castigat acasa cu Aerostar Bacau si in deplasare cu FC Arges, SSC Farul Constanta primeste replica echipei Petrolul Ploiesti, iar "marinariildquo; spera sa continue seria victoriilor. Intalnire de traditie in fotbalul romanesc, Farul Petrolul se joaca sambata, 4 mai,…

- Câtiva membri ai UCG au fost atacati de mai multi suporteri ai celor de la Petrolul Ploiesti care au reusit sa captureze steagul. Conform unor legi nescrise, brigazile care ramân fara steagul de gard sunt obligate sa se retraga din viata ultra. ” Nu o sa facem o telenovela,…

- Înfrângerea suferita de Petrolul Ploiești cu 3-0 în fața celor de la ASU Politehnica Timișoara a fost picatura care a umplut paharul. Fanii formației ploieștene au rabufnit la finalul partidei.