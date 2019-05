Scandalul dintre conducerea Primariei Buzau si a Regiei Automome Municipale, de o parte, si cea a Ecogen Energy, societatea care produce energie termica, de cealalta parte, a ajuns in faza proceselor. Miza, un cazan de apa fierbinte care apartine RAM-ului, aflat in curtea Ecogen, si pe care Primaria intentioneaza sa il puna in functiune in cartierul Dorobanti.