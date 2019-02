Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan a reacționat, dupa ce creatorul de moda Catalin Botezatu a comentat una dintre ținutele purtate de curand de cantareața. Artista, care este insarcinata in luna a noua, a postat un mesaj pe contul de socializare. "Poate ii spune cineva lu’ Botezatu (producatorii lui Teo daca tot ii dau…

- In cadrul rubricii "Asa da, asa nu cu Ralu si Bote", Raluca Badulescu si Catalin Botezatu comenteaza tinutele purtate de vedete pe strada, in viata de zi cu zi. Andreea Balan nu a scapat de ochii vigilenți ai celor doi. "S-a inaltat, s-a latit in umeri! Mie tot nu-mi place! Arata ca un dulapior…

- Discutiile aprinse par sa se tina lant la „Puterea dragostei”, insa astazi, discutiile acide au degenerat, iar Ricardo si Alex au fost la un pas sa se ia la bataie. Scene de groaza in casa „Puterea dragostei”! Ricardo și Alex au fost protagoniștii unui scandal monstru in aceasta ediție a emisiunii „Puterea…

- Kanal D aduce tot mai multe schimbari in ceea ce priveste emisiunile difuzate, de aceasta data este vorba de show-ul “Bravo, ai stil!“, prezentat de Ilinca Vandici si jurizat de Raluca Badulescu, Catalin Botezatu si Maurice Munteanu. Emisiunea se muta cu o ora mai devreme in cursul saptamanii. Astfel,…

- Designerul i-a facut o propunere neașteptata finalistului de la concursul Exatlon Romania, sezonul 2. Creatorul de moda Catalin Botezatu a fost impresionat de fizicul lui Alin Andronic, care a facut parte din echipa Razboinicilor din cel de-al doilea sezon al concursului Exatlon Romania, care a fost…

- In noul sezon al emisiunii „Bravo, ai stil”, de la Kanal D, un cunoscut artist se alatura juraților care vor comenta ținutele concurentelor. Emisiunea „Bravo, ai stil!”, debuteaza in noaptea dintre ani, pe 31 decembrie, de la ora 20:00, cu un nou sezon. Show-ul de fashion vine cu noutați incendiare…

- In timp ce multe persoane care scapa de kilogramele in plus cu ajutorul chirurgiei oscileaza cu greutatea și, de cele mai multe ori, ajung sa puna la loc o parte din kilogramele pe care le-au dat jos cu greu, Raluca Badulescu este din ce in ce mai slaba. La cinci ani de cand și-a micșorat stomacul,…