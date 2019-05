Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile de informatii olandeze ancheteaza in legatura cu unele suspiciuni de spionaj in cazul grupului Huawei in beneficiul guvernului chinez, care ar fi lasat o 'usa deschisa' la datele clientilor marilor societati de telecomunicatii, a relatat joi influentul cotidian De Volkskrant, citat de…

- Solistul formatiei The Prodigy, Keith Flint, a decedat in urma spanzurarii si a consumului de droguri si substante medicamentoase, insa nu exista suficiente probe care sa conduca la concluzia ca el s-a sinucis, conform unui raport medico-legal dat

- Conform unui document de lucru obtinut de DPA, propunerea Frantei este sustinuta de Belgia, Danemarca, Luxemburg, Olanda, Portugalia, Spania si Suedia. Agentia remarca absenta de pe lista a Germaniei, despre care surse guvernamentale de la Paris afirma ca ar putea semna ulterior.La summitul…

- Opt state membre ale Uniunii Europene cer adoptarea unor obiective mai ambitioase privind schimbarile climatice, pe baza unei initiative care va fi prezentata de presedintele francez Emmanuel Macron la summitul informal de joi, de la Sibiu, transmite DPA. Macron si-a anuntat intentia luni,…

- Fostul premier ucrainean Iulia Timosenko a revendicat duminica locul al 2-lea in primul tur al alegerilor prezidentiale, denuntand drept "necinstite" sondajele de la iesirea de la urne care o dau pe locul al 3-lea, relateaza AFP.Citește și: Liderul PNL București a EXPLODAT: atacuri INCENDIARE…

- Alegatorii olandezi voteaza miercuri in alegeri la nivel de provincii, un scrutin cu aparenta de referendum fata de politica premierului centrist Mark Rutte, si al carui sfarsit de campanie a fost marcat de un incident armat la Utrecht, soldat cu trei morti, noteaza AFP. Incidentul, posibil…

- Vești extraordinare pentru romanii care vor sa munceasca in strainatate legal, prin intermediul ANOFM, in strainatate. Astfel, aproape 800 de locuri de munca sunt vacante in Spatiul Economic European, cele mai multe fiind disponibile in Marea Britanie, Olanda si Spania. Angajatorii cauta in special…

- "Refuzam sa acceptam cenzura editoriala!", scriu reprezentanti ai Grupului pentru Libertatea de Extresie in SRR (GPLER) intr-o scrisoare transmisa News.ro. Ei condamna "cenzura editoriala aplicata de conducerea aservita PSD a SRR pe mandatul lui Georgica Severin".Potrivit textului scrisorii,…