Scandal imens între Raluca și Ricardo de la Puterea dragostei! S-au despărțit, își aduc acuzații grave, iar Raluca s-a întors la fostul iubit Ricardo și Raluca au format, multa vreme, un cuplu la „Puterea dragostei”! Insa la scurt timp dupa ce au parasit casa dragostei cei doi s-au desparțit. Și nu oricum, ci cu un imens scandal. Cei doi iși aduc acuzații grave, iar Raluca s-a intors la fostul iubit! Citește și: Incepe castingul pentru sezonul doi al emisiunii fenomen ”Puterea dragostei”! Unde se va filma noul sezon Cei doi au dezvaluit motivele desparțiri și și-au adus acuzații grave unul celuilalt: ”Nu ne mai ințelegeam deloc, am tras de relația asta cat am putut in sejurul avut. Ce sa va spun, parca nimic nu mai conta! Ea a devenit… Citeste articolul mai departe pe heynews.ro…

Sursa articol si foto: heynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

