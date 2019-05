Scandal de coruptie in Guvernul Austriei

Stiri pe aceeasi tema

- ​Cancelarul conservator al Austriei, Sebastian Kurz, a anunțat sâmbata seara ruperea coaliției de guvernare cu formațiunea de extrema dreapta Partidul Libertatii (FPOe), dupa ce liderul acesteia, Heinz-Christian Strache, a demisionat din funcția de vicecancelar, în urma apariției unui video…

- Tratatul care formeaza baza Uniunii Europene ar trebui actualizat pentru a include sanctiuni mai aspre impotriva statelor membre care incalca reglementarile in materie de datorie publica, migratie si democratie, a declarat cancelarul austriac Sebastian Kurz, transmite dpa, potrivit Agerpres.'Am…

- Un poem despre imigrație intitulat "Șobolanul de oraș" ("The City Rat") a atras critici dure în Austria, din cauza faptului ca în versurile acestuia oamenii sunt comparați cu neplacutele rozatoare, potrivit BBC News. Christian Schilcher, membru al coaliției de…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a declarat, luni, ca tara sa va introduce un „cod de conduita” obligatoriu pentru excursionistii care folosesc pasunile montane pitoresti, drept consecinta a mortii unei turiste din Germania, care a fost calcata in picioare de o cireada de vaci, scrie Reuters.