- Luxturna, un medicament impotriva degenerarii ereditare a retinei care poate evolua spre orbire totala, va fi vandut la pretul de 850.000 de dolari in Statele Unite, ceea ce il face unul dintre cele mai scumpe tratamente din lume, informeaza AFP. Potrivit producatorului sau, compania de…

- Pretul petrolului ar putea sa scada in 2018 sau, cel mult, sa ramana in intervalul in care se tranzactioneaza in prezent, daca nu vor exista tensiuni geopolitice majore, potrivit unei analize realizate de Saxo Bank. "Petrolul WTI si Brent au inceput cu dreptul 2018. Cresterea din trimestrul…

- Preturile petrolului au inceput tranzactiile in noul an in crestere, dupa ce in 2017 au inregistrat o evolutie pozitiva pentru al doilea an consecutiv, avansul fiind sustinut de stagnarea activitatilor de exploatare din Statele Unite si de protestele anti-guvernamentale din Iran, transmite Bloomberg.…

- Presedintele Nicolas Maduro i-a luat pe multi prin surprindere la inceputul acestei luni anuntand lansarea monedei virtuale petro, sustinuta de rezervele de petrol, gaze, aur si diamante ale tarii, scrie ZF.ro. In pofida scepticismului specialistilor in monede virtuale, ministrul venezuelean al comunicatiilor…

- Prețul petrolului a crescut la 67 de dolari pe baril in urma protestelor din Iran, al treilea exportator de țiței din cadrul OPEC, potrivit Reuters . Acesta este cel mai mare nivel atins din 2015 incoace și va duce, cel mai probabil, la scumpirea carburanților daca situația persista. Iranul se confrunta…

- Porsche va lansa prima mașina electrica totala, Mission E, in 2019. In timp ce compania a indicat anterior ca prețul mașinii va incepe de la aproximativ 85.000 de dolari, Automobile Magazine relateaza ca pretul masinii poate fi mai aproape de 75.000 $. Aceasta ar insemna un pret ce ar putea intra in…

- La inceputul lunii februarie, bitcoin a depasit o etapa in dezvoltarea sa cand pretul monedei virtuale a depasit nivelul de 1000 de dolari (nu pentru prima oara). Acest lucru pare ciudat acum cand criptomoneda a adaugat un alt zero la sfarsitul pretului sau si nu arata semne de oprire a cresterii sale.…

- Cei mai instariti oameni din lume au devenit mai bogati cu un trilion de dolari in 2017, o crestere de patru ori mai mare decat cea de anul trecut, pietel bursiere depasind piedicile economice, sociale sau politice intalnite la nivel global, potrivit Bloomberg. Cresterea totala inregistrata…

- La data de 18 decembrie (ultimele date disponibile) pretul mediu de la benzinariile din Romania era de 5,16 lei pe litru, iar la motorina de 5,27 lei pe litru, potrivit datelor Oil Bulletin, serviciul de monitorizare a pietei carburantilor din Uniunea Europeana. Care era situatuia la jumatatea anului?…

- Lipsa materiilor prime, cresterea costurilor si dificultatea cu care firmele gasesc forta de munca pentru a lucra in fabrici pun presiune pe industria mobilei, care in prima parte a anului a cunoscut o stagnare, dupa mai multi ani cu majorari chiar si de doua cifre. „Nu este un an foarte…

- Prin ultimele decizii, Partidul Democrat insista in discursul public pe consecventa actiunilor sale, legate de reformarea Guvernului si refacerea relatiilor cu partenerii europeni. Insa viitorul urmeaza sa raspunda la o serie de neclaritati care se fac observate la aceasta etapa in actiunile democratilor.…

- Costul orar cu mana de lucru in intreaga economie a crescut cu 1,6% in zona euro si cu 2,1% in UE, in trimestrul al treilea al acestui an comparativ cu perioada similara a anului trecut, in randul statelor membre cea mai mare crestere anuala fiind inregistrata in Romania, 16,5%, potrivit datelor publicate…

- Departamentul Apararii al Statelor Unite a confirmat comanda pentru doua aparate Boeing 747-8 pentru a fi livrate in configurația necesara utilizarii lor de catre Președintele SUA. Prețul de...

- Pretul petrolului a trecut de 65 de dolari pentru prima data in ultimii doi ani si jumatate, dupa ce una dintre cele mai importante conducte din lume, Forties North Sea, a fost inchisa, potrivit Reuters. Referinta petrolului Brent LCO1 a crescut cu 63 de centi sau 1%, la 65,32 de dolari. Cotatia barilului…

- Prețul energiei pe bursa este mult mai mic decat in alte perioade ale anului și, cu toate acestea, tarifele finale platite de consumatori la electricitate nu au scazut, a declarat, marți, ministrul Energiei, Toma Petcu, in comisiile parlamentare de specialitate reunite pentru a aviza bugetul pe 2018…

- Pretul petrolului a trecut de 65 de dolari pentru prima data in ultimii doi ani si jumatate, dupa ce una dintre cele mai importante conducte din lume, Forties North Sea, a fost inchisa, potrivit Reuters. Referinta petrolului Brent LCO1 a crescut cu 63 de centi sau 1%, la 65,32 de dolari.…

- Cotatia petrolului Brent a urcat luni la cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani si jumatate, în urma informatiilor ca o conducta importanta din Marea Nordului va fi închisa timp de mai multe saptamâni pentru reparatii, transmite MarketWatch.

- Avondale Pharmaceuticals a marit luna trecuta pretul Niacor, o versiune a niacin comercializata numai cu prescriptie medicala, cu 809-, un flacon cu 100 de tablete costand 295 de dolari, in loc de 32,46 dolari, potrivit cifrelor vazute de Financial Times. Cu toate ca produsul niacin, un tip de vitamina…

- Gemenii Winklevoss, care l-au dat in judecata la inceputul anilor 2000 pe Mark Zuckerberg sustinand ca acesta le-a furat ideea pentru Facebook, au strans o avere de peste un miliar de dolari dupa ce au capitalizat cresterea uimitoare a bitcoin, potrivit The Telegraph. Un pariu de 11 milioane…

- Bitcoin a crescut cu peste 1.000 de dolari intr-o singura zi, depasind miercuri nivelul de 11.000 de dolari, iar singura explicatie a analistilor este ca moneda virtuala se afla intr-o bula speculativa, relateaza MarketWatch, preluat de News.ro. După ce a atins marţi, pentru prima oară,…

- Bitcoin a depasit 9.700 de dolari la doar o saptamana dupa ce a atins 8.000 de dolari, fiind in centrul atentiei in pofida avertismentelor legate de formarea unei bule speculative. Cresterea a urcat volatilitatea din ultimele 10 zile a monedei virtuale la un nivel de 15 ori peste cel al cursului…

- Bitcoin a depasit 9.700 de dolari la doar o saptamana dupa ce a atins 8.000 de dolari, fiind in centrul atentiei in pofida avertismentelor legate de formarea unei bule speculative, transmite Bloomberg. Creşterea a urcat volatilitatea din ultimele 10 zile a monedei virtuale la un nivel de peste…

- Bitcoin a trecut, luni, de 9.600 de dolari, doborand un nou record la doar cateva ore dupa ce, duminica, a depasit pragul de 9.400 de dolari, potrivit CNBC. Criptomoneda a ajuns la 9.682,10 dolari, luni dimineata, la doar cateva ore dupa ce a trecut de nivelul de 9.400 de dolari, potrivit CoinDesk.…

- Criptomoneda a ajuns la 9.682,10 dolari, luni dimineata, la doar cateva ore dupa ce a trecut de nivelul de 9.400 de dolari, potrivit CoinDesk. „Cresterea pare sa se datoreze retailului”, sustine Brian Kelly, director general al BKCM, o firma de investitii specializata in macroeconomie si activitati…

- Capitalizarea bursiera a grupului chinez Tencent Holdings a depasit-o pe cea a Facebook, iar averea directorului sau general, Ma Huateng, este acum mai mare decat cea a fondatorilor Google, Larry Page si Sergey Brin, conform datelor Forbes, transmit BBC, Xinhua si Reuters. Tencent Holdings,…

- Informatia a aparut dupa ce compania americana de plati Square a anuntat la sfarsitul saptamanii trecute ca a inceput sa permita anumitor clienti sa cumpere si sa vanda monede bitcoin pe aplicatia sa Cash. Bitcoin a fost tranzactionata luni pana la 8.197,81 dolari pe unitate, pe platforma…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, sambata, la Sibiu, ca asteapta explicatiile Consiliului Concurentei privind cresterea preturilor unor alimente, in special carne si oua, Ministerul Agriculturii negasind niciun factor care sa justifice aceste scumpiri. Ministrul Agriculturii, aflat la…

- Reacția lui Petrescu cand a fost intrebat daca vrea sa cumpere Dinamo Decizia lui Ionuț Negoița de a vinde clubul Dinamo a starnit un val de reacții in fotbalul romanesc. Printre cei care au comentat s-a numarat și antrenorul lui CFR Cluj, Dan Petrescu. Negoița cere 4 milioane de euro în…

- Tesla Roadster este un vehicul cu patru locuri (cu configuratia 2+2), cu tracțiune integrala si care, conform lui Elon Musk, accelereaza de la 0 la 100 km/h in 1,9 secunde și de la 0 la 160 km/h in 4, 2 secunde. Potrivit CEO-ului Tesla Motors, aceasta va fi cea mai rapida masina de serie produsa…

- Pretul energiei nu va mai creste pana la finele acestui an, ci dimpotriva, ANRE ar putea face o ajustare negativa, intrucat ultima scumpire nu a fost fundamentata solid, a anunțat, joi, ministrul Energiei, Toma Petcu, dupa audierile din Comisia parlamentara de ancheta privind activitatea ANRE. Ministrul…

- Un tablou realizat de pictorul francez Fernand Leger a fost adjudecat luni cu suma de 70 de milioane de dolari in cadrul licitațiilor de toamna organizate de casa Christie's la New York, stabilind astfel un record de preț pentru artist, informeaza AFP. Tabloul "Contraste de formes",…

- Preturile vor creste in perioada urmatoare, in contextul in care multe produse sunt importate si cumparate in euro sau dolari, monede care inregistreaza o tendita de crestere in ultimele zile, a declarat Stanciu. „Avem multe produse din import. Produsele din import sunt cumparate ori in dolari,…

- Preturile petrolului au urcat luni la cele mai ridicate niveluri din ultimii doi ani, cresterea fiind alimentata de o serie de evenimente care au debutat cu arestarile unor fosti si actuali de rang inalt din Arabia Saudita, suspectati de coruptie, relateaza Bloomberg. ”Arestarile au mari probabilitatea…

- Petrolul a ajuns, luni, la cele mai ridicate niveluri ale prețurilor din ultimii doi ani, cresterea fiind alimentata de o serie de evenimente care au debutat cu arestarile unor fosti si actuali oficiali de rang inalt din Arabia Saudita, suspectati de coruptie, relateaza Bloomberg, citat de News.ro .…

- Preturile petrolului au urcat luni la cele mai ridicate niveluri din ultimii doi ani, cresterea fiind alimentata de o serie de evenimente care au debutat cu arestarile unor fosti si actuali de rang inalt din Arabia Saudita, suspectati de coruptie. "Arestarile au marit probabilitatea de instabilitate…

- Potrivit informatiilor primite de la Septimiu Moga, directorul Agentiei BNR Bihor, in cadrul tendintei de crestere a masei monetare a Romaniei cu 12,3% in luna septembrie 2017, fata de luna similara a anului precedent, a crescut si volumul total al depozitelor din judetul Bihor cu aproape 12%,…

- Cladirea ii apartinea magnatului Li Ka-shing, unul dintre cei mai bogați barbați din Asia, si a fost vanduta pentru suma record de 5,15 miliarde de dolari, semn ca sectorul imobiliar din Hong Kong nu da semne de stagnare sau incetinire. Cladirea vanduta este a cincea cea mai inalta din Hong…

- "Ne-am angajat la acest lucru inainte de alegeri si mergem inainte si anul viitor vom majora in continuare si salariile si pensiile, guvernul lucreaza la legile care pregatesc constructia bugetara. Luni am discutat cu premierul, membri ai cabinetului si lucrurile au fost convenite, dar cred ca in…

- SUA s-au angajat luni sa acorde o finantare de pana la 60 de milioane de dolari fortei antijihadiste in Sahel (G5 Sahel), a anuntat luni Departamentul de Stat, transmit Reuters si AFP. Forta G5 Sahel - care va avea in faza finala aproape 5.000 de militari din Mali, Niger, Burkina Faso, Ciad si Mauritania…

- Un român ar trebui sa economiseasca peste doua salarii medii lunare pe economie pentru a achizitiona modelul iPhone X, varianta de stocare de 64 GB, un indian ar cheltui peste noua salarii, în timp ce cu aproape 20% din câstigul lunar un american îsi poate cumpara ultimul…

- Majorarea preturilor in sectorul imobiliar din China a alimentat o crestere a numarului de miliardari din Asia, care pentru prima data in istorie ii depasesc, ca numar, pe omologii lor din America, arata un raport publicat joi de banca elvetiana UBS AG si firma de consultanta PricewaterhouseCoopers,…

- Cele mai multe companii prezente in Romania se asteapta la o crestere a afacerilor in urmatorul an, dar se plang de lipsa de predictibilitate a cadrului legislativ si fiscal si spun ca mediul de afaceri s-a deteriorat recent, iar Romania pierde din competitivitate, arata un raport publicat miercuri…

- Moneda virtuala Bitcoin a atins vineri pragul de 6.150 de dolari. Cresterea vine dupa o perioada slaba pe care moneda virtuala a traversat-o in ultima luna, valoarea bitcoin cazand pana la 2,900 de dolari, pe 15 septembrie 2017, potrivit Business Insider. Dupa o crestere rapida in 2013,…

- Un conac de pe Coasta de Azur, construit in secolul al XIX-lea și la inceputul secolului XX a fost reședința regelui Belgiei Leopold al II-lea, a devenit cea mai scumpa casa din lume scoasa la vanzare, scrie Bloomberg. Prețul de vanzare al imobilului a ajuns la 410 milioane de dolari.

- Bitcoin a stabilit un nou record, trecand de 5.000 de dolari, moneda virtuala valorand de patru ori mai mult decat uncia de aur, potrivit The Guardian.Bitcoin se tranzactioneaza, la ora transmiterii acestei stiri, la pretul de 5.186 de dolari. La inceputul anului, moneda valora 966 de dolari,…

- Christine Lagarde, directorul general al Fondului Monetar Internațional ataca in discursul de la adunarea plenara anuala problema SUBVENȚIILOR LA ENERGIE. In analiza asupra starii economiei mondiale ...

- Moneda virtuala Bitcoin a stabilit un nou record, trecand pragul de 5.000 de dolari, valoare de patru ori mai mare decat uncia de aur, potrivit The Guardian, citat de Mediafax . Advertisement Bitcoin se tranzactioneaza, la ora transmiterii acestei stiri, la pretul de 5.186 de dolari. La inceputul anului,…

- Ultimul tablou al lui Leonardo da Vinci, aflat intr-o colecție privata, va fi scos la licitație de Casa Christie’s, iar prețul acestuia este estimat sa porneasca de la 100 de milioane de dolari, scrie Reuters. ”Salvator Mundi” – un portret eteric al lui Isus Hristos dateaza dim preajma anului 1.500…

- Pretul barilului de petrol a trecut de 56 de dolari, marti, datorita reducerii exporturilor Arabiei Saudite, programate pentru noiembrie, si a declaratiilor facute de membri OPEC si de companii potrivit carora piata se echilibreaza dupa ani de supraproductie, potrivit Reuters. Arabia…