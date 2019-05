Stiri pe aceeasi tema

- In schimb, banca elvetiana Credit Suisse, care anterior anuntase ca nu a gasit dovezi ca ar fi incalcat reglementarile, va contesta in instanta acuzatiile. Nu este clar inca daca ancheta Comisiei Europene va fi finalizata la timp pentru a fi impusa o amenda si impotriva bancii elvetiene, sustin sursele.Reprezentantii…

- Barclays, Citigroup, HSBC, JPMorgan, Royal Bank of Scotland, UBS si o mica banca din Japonia ar urma sa fie amendate de Comisia Europeana in urmatoarele saptamani pentru manipularea cursului de schimb valutar, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. În schimb,…

- Barclays, Citigroup, HSBC, JPMorgan si alte trei banci vor fi amendate de autoritatile antitrust din Uniunea Europeana, in urmatoarele cateva saptamani, pentru ca au manipulat piata valutara, au declarat doua persoane apropiate situatiei, citate de Reuters.Citește și: CNSAS a gasit dovada…

- Companiile care lucreaza cu inteligenta artificiala trebuie sa instaleze mecanisme care sa asigure ca aceasta nu este utilizata in mod ilegal, potrivit unor noi recomandari de etica facute de Comisia Europeana, transmite Reuters, relataza News.ro.Citește și: Comisarul european pentru Concurenta…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a declarat vineri ca în cazul în care Marea Britanie nu vine cu un plan nou în urmatoarele doua saptamâni privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana va avea loc un Brexit „dur”, relateaza Reuters citat de Mediafax.Comentariile…

- Ministrii de Finante din Uniunea Europeana urmeaza sa anunte saptamana urmatoare ca au renuntat la planul de a introduce o taxa digitala urmand a se concentra pe o reforma globala a taxarii gigantilor Internetului, informeaza Reuters citand o serie de documente UE.Propunerea dezbatuta in prezent…

- Primaria din Philadelphia a dat in judecata mai multe banci importante, intre care Bank of America si Citigroup, sub acuzatia ca au conspirat pentru a umfla dobanzile unui tip de obligatiuni folosite de primarii si alte institutii publice, care au suportat costuri estimate la miliarde de dolari,…