Sărbători de iarnă la munte? Vezi care sunt tarifele și gradul de ocupare Nu mai este foarte mult pana la sarbatorile de iarna, iar stațiunile montane sunt deja rezervate in proporție de peste 70% de Craciun, respectiv in proporție de peste 90% de Revelion. Cu toate acestea, daca va doriți un concediu de iara la munte, mai gasiți cateva oferte. Pentru patru nopți de cazare in perioada 23 - 27 decembrie, gradul de ocupare este de 71%, la aceasta data, conform booking.com. Mai mult, prețurile pornesc de la 1.400 de lei pentru doi adulți, pentru aceasta perioada, cu mic dejun inclus. Prețurile cresc treptat pentru aceasta perioada și pot ajunge și chiar… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

dcnews.ro

