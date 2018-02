Stiri pe aceeasi tema

- Sase dintre cei sapte turisti care au ramas blocati pe munte, duminica seara, intre Cota 1500 si Cota 2000 din Masivul Bucegi, au fost recuperati, ei fiind coborati in siguranta in statiunea Sinaia. Jandarmii montani continua ca-l caute pe al saptelea turist, un barbat din Bucuresti, despre care…

- F. T. Ieri dimineata, in jurul orei 11, jandarmii montani au intervenit pe Platoul Bucegi – in zona numita Saua Calugarului – pentru salvarea a doua persoane, respectiv un barbat in varsta de 36 de ani si fiul acestuia, in varsta de numai patru ani. Acestia plecasera de la Complexul Piatra Arsa spre…

- Un barbat si copilul lui de patru ani au fost recuperati, duminica, de jandarmii montani din Masivul Bucegi, in conditiile in care cei doi nu au mai putut inainta din cauza epuizarii si a conditiilor meteo. Potrivit Inspectoratului Judetean de Jandarmi Prahova, jandarmii montani de pe Platoul Bucegi…

- Vantul puternic creeaza mari probleme in Muntii Fagaras. 20 de turisti au ramas blocati la peste 2.000 de metri la Balea Lac dupa ce functionarea telecabinei a fost oprita din cauza vantului care sufla prea puternic si nu se mai poate urca sau cobori in siguranta. "La Balea nu sunt probleme, chiar daca…

- Meteorologii avertizeaza ca exista un risc de avalanșa ridicat in Munții Fagaraș, dupa ce vineri, in Munții Bucegi, s-a produs o avalașa. O avalansa mare s-a produs vineri, in Muntii Busteni, din cauza topirii zapezii, aceasta declansandu-se la o altitudine de 1.750-2.000 metri, de pe un versant cu…

- Zece jandarmi din cadrul Echipei Nationale Montane, din Sinaia, Hunedoara si Brasov, condusi de lt.col. Simon Balbae, au escaladat marți varful Omu pentru a marca primul moment dintr-o serie de evenimente dedicate Centenarului Marii Uniri. Jandarmii au purtat cu ei Drapelul National pe…

- Riscul de producere a avalanselor la Balea Lac, in Muntii Fagaras, este de gradul patru, pe o scala de la unu la cinci, in contextul in care stratul de zapada este aproape de doi metri. Meteorologii au anuntat, luni, același risc si pentru Muntii Bucegi. Potrivit meteorologilor, stratul de zapada a…

- Risc de avalanse in Muntii Bucegi si Fagaras, pe 19 ianuarie. Meteorologii anunta ca riscul producerii unor avalanse in zona inalta a Muntilor Fagaras si Bucegi este mare, deoarece stratul de zapada a crescut si este instabil. Atentionarea este valabila de joi, 18 ianuarie, de la ora 20.00, pana vineri,…

- Jandarmii montani de la Postul Montan Șugag au intervenit, sambata, in ajutorul unor turiști ramași blocați cu mașina in zona dintre lacul Oașa și Manastirea Oașa. Turiștii erau in drum spre Șureanu, unde este domeniul schiabil aflat la cea mai mare altitudine din țara. Mașina care a ajuns in șanț,…

- Dupa miezul noptii, jandarmii montani din cadrul Detasamentului Sinaia au fost solicitati pentru a recupera si salva patru turisti care, de aproximativ patru ore, erau blocati cu autoturismul in zapada, pe drumul ce leaga cota 1.400 de Schitul Sfanta Ana, potrivit Jandarmeriei Prahova. "Erau…

- 130 de persoane dintre care 18 erau copii, cel mai mic in varsta de aproximativ 4 ani, au ramas blocate pe Platoul Bucegi chiar in ultima zi a anului. Turistii au ajuns pe munte dimineata, cu telecabina, dar spre orele pranzului vremea s-a inrautatit, a inceput viscolul, astfel ca transportul pe cablu…

- Jandarmii montani de la Postul Zanoaga, aflati in patrulare pe traseele montane au intervenit pe 1 ianuarie a.c., in sprijinul unor turisti aflati in dificultate in Muntii Bucegi.Cei patru turisti, trei din Bucuresti si unul din Buzau intentionau sa ajunga la un loc de cazare din zona Padina.La un moment…

- Jandarmii brasoveni au reusit sa salveze cinci copii care s-au aventurat pe munte in pofida avertizarilor de vreme rea. Conform primelor date, cei cinci au plecat pe munte echipati necorespunzator, cu incaltaminte de tip adidas.

- Peste 20 de turisti, intre care noua copii, sunt blocati pe Varful Roman din judetul Valcea, din cauza unui drum greu de parcurs, acoperit cu zapada. Intamplarea nefericita s-a petrecut miercuri dimineața. Jandarmii si salvamontistii intervin.

- Patru turisti rataciti, luni, in Muntii Bucegi din cauza unei erori a sistemului GPS, au fost gasiti de jandarmi montani aflati in patrulare si ajutati sa ajunga la o cabana din Padina unde trebuiau sa se cazeze, informeaza Inspectoratul Judetean de Jandarmi (IJJ) Dambovita. ''Jandarmii montani…

- Jandarmii montani de la Postul Zanoaga au intervenit astazi, 1 ianuarie a.c., in urma unui apel prin SNUAU 112, pentru a ajuta 3 turiști aflați in dificultate in Munții Bucegi. Turiștii din București, aflați in sejurul de Revelion, la Bolboci au dorit sa se aventureze in zona Podu cu Florile. La un…

- Jandarmii montani si salvamontistii i-au imbarcat pe ultimii 30 de turisti ramasi la peste 2000 de metri altitudine in Masivul Bucegi in vehiculele speciale pentru transportul pe munte. Actiunea de recuperare a turistilor a durat peste cinci ore si a implicat angajati ai mai multor structuri…

- Jandarmii montani sunt cu ochii pe turistii care si-au rezervat, in zona de nord a judetului, cazare la pensiuni pentru a sarbatori trecerea dintre ani. O atentie deosebita o acorda, asa cum a anuntat seful Inspectoratului Județean de Jandarmi Buzau, locotenent-colonelul Vigil Cueru, segmentului de…

- Jandarmii montani au ajutat o familie de turisti blocati in nameti sa ajunga in statiunea unde isi vor petrece Revelionul. In masina se afla si un bebelus in varsta de numai patru luni.

- Jandarmii montani de la Postul Zanoaga au fost solicitati, ieri, 27 decembrie a.c., sa intervina in sprijinul unei familii ramase inzapezite cu autoturismul pe drumul ce face legatura intre zonele Moroeni - Pestera. Turistii, sot, sotie si un bebelus de 4 luni din Ilfov intentionau sa ajunga la un loc…

- Politistii rutieri le recomanda soferilor care se intorc din minivacanta de Craciun de la munte spre Capitala sa aleaga DN1A, pentru a evita aglomeratia creata pe Valea Prahovei, unde marti dupa-amiaza se circula bara la bara, scrie News.ro . Potrivit politistilor, pe DN1, intre Frasinet si Comarnic,…

- Hotelierii din statiunile de pe Valea Prahovei au pregatit de Craciun oferte care pornesc de la 150 de lei de persoana, in Sinaia, si pot ajunge la 1.015 de euro, la un hotel de lux din Azuga. Pensiunile ofera pomana porcului, placinte facute in casa si vin fiert, precum si cadouri pentru cei mici.

- Meteorologii au anuntat ca riscul producerii unor avalanse in Muntii Bucegi si Fagaras este mare, pana marti seara, din cauza incalzirii vremii. Salvamontistii le cer turistilor sa evite sporturile de iarna in zonele vizate."Meteorologii de la Serviciul de prognoza regionala Sibiu au emis…

- Jandarmii montani din Dambovita au intervenit, vineri, pentru salvarea unei familii, formata din trei persoane, intre care un copil de sapte ani, care cazuse cu masina intr-o rapa adanca de 15 metri. Accidentul s-a produs diin cauza vitezei neadaptate la conditiile de drum, autoturismul derapand…

- UPDATE ORA 15.33 Cei trei turiști care au fost surprinși vineri de avalanșa din Masivul Parang, unul dintre ei fiind dat disparut, fusesera avertizați de salvamontiști ca vremea nu este potrivita pentru drumeții pe munte, mai ales ca in zona era ceața. Grupul de turiști este din București…

- Potrivit datelor furnizate de reprezentantii Inspectoratuluide Jandarmi Judetean Prahova, peste o suta de persoane au ramas blocate pe platoul Bucegi, dupa lasarea intunericului si au sunat la 112 cerand ajutor Turistii au fost coborati in grupuri, insotiti de catre salvamontisti si jandarmi…

- Turiștii, soț și soție din Galați intenționau sa ajunga la un loc de cazare din zona Piatra Arsa. La un moment dat nu au mai putut continua deplasarea cu autoturismul, din cauza viscolului puternic și a zapezii depuse pe drumul principal. Jandarmii montani au intervenit și i-au condus pe turiști, nevatamați…

- Avand in vedere atentionarea meteorologica de ninsori abundente, jandarmii din cadrul Posturilor Montane Pestera si Zanoaga, din Muntii Bucegi, au tranmis turistilor mai multe recomandari pentru prevenirea incidentelor de orice natura.

- Meteorologii au emis, duminica dimineata, o avertizare cod galben de ceata pentru mai multe zone din noua judete ale tarii, printre care si Calarasi, dar si pentru municipiul Bucuresti. Specialistii anuntata ceata densa ce va scadea vizibilitatea chiar si sub 50 de metri. In unele zone se va semnala,…