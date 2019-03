Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din Serbia a condamnat sapte persoane, trei dintre ele in absentia, la pedepse de pana la 11 ani de inchisoare pentru ca s-au alaturat organizatia Stat Islamic si pentru ca au conspirat pentru recrutarea de persoane pentru a lupta alaturi de gruparea jihadista in Siria si in alte parti,…

- Libertatea de exprimare este in pericol in Rusia, unde Duma de Stat a adoptat o lege controversata. Aceasta va permite amendarea sau chiar trimiterea dupa gratii a celor care insulta in mediul online autoritațile sau statul.

- Principalele cauze ale deceselor au fost "hipotermia, pneumonia, deshidratarea sau malnutritia", se precizeaza intr-un comunicat al OCHA.Intre 22 februarie si 1 martie, circa 15.000 de oameni au ajuns in tabara de la Al-Hol fugind din Baghouz, ultimul bastion al Statului Islamic in Siria,…

- Premierul neozeelandez Jacinda Ardern l-a avertizat luni pe un compatriot de-al sau capturat in Siria de catre fortele angajate in lupta impotriva gruparii Stat Islamic (SI) si supranumit "jihadistul gogoman" ca nu trebuie sa spere la niciun ajutor din partea Noii Zeelande, informeaza AFP preluata…

- Adolescenta britanica care s-a alaturat Statului Islamic (SI) si care a generat o dezbatere aprinsa in privinta acordarii dreptului de a se intoarce in Marea Britanie, a dat nastere unui baietel, potrivit anuntului facut duminica de avocatul familiei acesteia, informeaza luni dpa preluata de Agerpres.…

- Ieri, 30 ianuarie 2019, politistii de investigatii criminale din Cugir au identificat si retinut 3 persoane din oras, posesoare ale unor mandate de executare a pedepsei inchisorii, emise de Judecatoria Alba Iulia. Astfel, au fost depusi, in Penitenciarul Aiud, pentru executarea unor pedepse privative…

- Seful statului francez a salutat rolul jucat de Fortele Democratice Siriene (SDF), conduse de kurzi, care se tem de o posibila invazie a armatei turce in zona lor autonoma de facto din nordul Siriei dupa plecarea trupelor americane. SDF si alti aliati au ''jucat un rol major in luptele victorioase…

- Un tren a intrat intr-un autocar ce transporta mai mulți elevi de liceu, vehiculul fiind despicat in doua in urma impactului produs vineri langa Niș, in sudul Serbiei, au anunțat autoritațile, precizand ca cinci persoane au murit, iar alte 13 au fost grav ranite, informeaza postul BBC News online,…