Săptămâna 6 de sarcină. Pregăteşte-te pentru primele simptome de sarcină Saptamana 6 de sarcina. Cum e copilul Marime: 6,3 mm Greutate: mai putin de un gram Este cat... un bob de linte Embrionul creste cu viteza luminii, adaugand cate un milimetru in fiecare zi. Daca nu ti se pare mult, imagineaza-ti cum ar fi sa-ti triplezi peste noapte dimensiunile. Pana la sfarsitul saptamanii, capul bebelusului va fi mult mai mare decat corpul. Vor prinde contur umerii, si vor aparea cat de curand mainile, palmele si chiar degetele. De asemenea, pana la sfarsitul saptamanii, picioarele se vor lungi si, in curand, se vor forma segmentele piciorului,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

