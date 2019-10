Stiri pe aceeasi tema

- PSD trebuie sa plece. Guvernul Dancila trebuie demis, pentru ca Romania are nevoie de un guvern capabil și responsabil. In ultimii ani, am putut vedea cum social democrații și-au batut joc de o țara intreaga doar pentru a-i face pe plac lui Liviu Dragnea. Au schimbat doua guverne, au schimbat peste…

- Actrita Irena Boclinca (38 de ani), care a castigat sezonul trecut „iUmor“, a revenit pe scena show-ului de la Antena 1 si a facut din nou senzatie cu un moment in care a parodiat-o pe Viorica Dancila.

- Președintele executiv al CIADO Romania a declarat pentru DC News ca orice țara responsabila ar fi luat masuri urgente in privința creșterii numarului de persoane care consuma alcool și droguri, provocatoare de tragedii. ,,In general, pentru tinerii ce provin din familii cu foarte mulți bani…

- Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (UNBR) solicita autoritatilor sa ia toate masurile adecvate pentru a preveni aparitia pe viitor a unor astfel de incidente, dupa ce un avocat a fost agresat de un politist la Mamaia. UNBR afirma ca astfel de situatii incalca atat drepturile avocatului, cat…

- Cod galben de ploi peste noapte in J.Bihor, Arad, Timisoara, Caras Severin Foto: Arhiva Vreme calduroasa si mâine în România, caniculara dupa prânz în sudul tarii si izolat în rest, cu temperaturi maxime cuprinse între 27 si 36 de grade.…

- Guvernatorul BNR Mugur Isarescu a declarat joi ca in acest moment Romania nu-si permite sa construiasca autostrazi:Cu 30% din PIB cu ce mai faci autostrazi, sa mai ai si un sistem de educatie si sanatate pus la punct? Nu, e problema, nu ai cum sa imparti.Cat te costa sa treci Crapatii cu o autostrada?…

- Spalatul rufelor va deveni o joaca de copil dupa ce vei începe sa folosești acest truc ingenios. Îngalbenirea sau înnegrirea hainelor deschise la culoare este unul dintre lucrurile care te scoate din minți de fiecare data