Salvaţi Copiii: Proiectul legii bugetului de stat îi vulnerabilizează pe copiii cu dizabilităţi şi pe cei din sistemul de protecţie Organizatia "Salvati Copiii" afirma ca proiectul legii bugetului de stat ii vulnerabilizeaza pe copiii cu dizabilitati si pe cei din sistemul de protectie si le cere decidentilor sa regandeasca alocarea bugetara.



"Organizatia Salvati Copiii Romania atrage atentia ca proiectul de lege al bugetului de stat constituie o amenintare la adresa copiilor din sistemul de protectie si a copiilor cu dizabilitati si va adanci inechitatile din sistemul de protectie a acestora. Organizatia cere astfel decidentilor sa regandeasca alocarea bugetara, fara a-i vulnerabiliza, o data in plus, pe acesti…

