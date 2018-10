Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL Florin Cițu a afirmat, sambata, ca PSD va introduce, de anul viitor, masuri de austeritate și nu va mai aplica Legea salarizarii unitare. Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a explicat ca aceasta masura este doar luata in calcul, dar Florin Cițu revine cu noi informații și arata…

- Senatorul PNL Florin Citu sustine ca executivul a trimis in urma cu cateva zile Comisiei Europene un document in care ar promite inghetarea salariilor in sectorul bugetar in anul 2019 la nivelul lunii decembrie 2018.

- Inghețarea salariilor in 2019 este o masura propusa de actualul Guvern, a recunoscut ministrul finanțelor, Eugen Teodorovici. Declarația sa vine dupa ce un document prezentat de Florin Cațu, membru PNL, arata ca partidul de guvernamant ia in calcul aceasta posibilitate pentru anul viitor. Ministrul…

- Guvernul se pregateste de concedieri masive in aparatul bugetar. Este anunțul lansat de Eugen Teodorovici, la postul TVR. Ministrul Finanțelor spune ca este obligatorie o reformare a aparatului bugetar din Romania, pentru ca acesta trebui...

- Ministrul Finanțelor spune ca este obligatorie o reformare a aparatului bugetar din Romania, pentru ca acesta trebuie sa aiba oameni eficienți. Unul muncește, iar alți trei stau pe langa el "Cred ca e de bun simt sa te gandesti (la o reforma a aparatului bugetar - n.r.) pentru…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, au ajuns la Palatul Cotroceni, unde presedintele Klaus Iohannis convocase consultari cu premierul Viorica Dancila pe tema rectificarii bugetare, insa intre timp Guvernul a adoptat Ordonanta de Urgenta privind…