Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile braziliene au arestat opt angajati ai companiei miniere Vale SA in cadrul anchetei privind cauzele catastrofei de luna trecuta de la Brumadinho (sud-est), cand barajul unui lac de decantare a cedat, provocand cel putin 166 de morti, relateaza vineri Reuters si AFP, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Autoritatile braziliene au arestat opt angajati ai companiei miniere Vale SA in cadrul anchetei privind cauzele catastrofei de luna trecuta de la Brumadinho (sud-est), cand barajul unui lac de decantare a cedat, provocand cel putin 166 de morti, relateaza vineri Reuters si AFP. Politia are mandat pentru…

- Numarul victimelor produse ca urmare a ruperii barajului de decantare din Brumadinho, in statul Minas Gerais din sud-estic al Braziliei, a crescut la la 150, transmite Xinhua, citand informatii furnizate de agentia nationala pentru apararea civila, potrivit Agerpres. In urma catastrofei produse…

- Cel mai recent bilant al catastrofei miniere produse vineri la Brumadinho, in sud-estul Braziliei, indica 99 de persoane decedate si 259 disparute, dupa ce miercuri au fost recuperate alte cadavre din marea de noroi provocata de ruperea barajului, au comunicat autoritatile, potrivit AFP si dpa, relateaza…

- Cel puțin 99 de persoane au murit și alte peste 250 sunt considerate disparute in urma ruperii barajului minier din orașul Brumadinho din Brazilia, care a provocat o alunecare masiva de teren, relateaza Euronews, potrivit Mediafax.Echipele de salvare nu au mai gasit persoane in viața de sambata,…

- Cinci oameni au fost arestați in Brazilia in cadrul anchetei deschise in urma ruperii barajului minier. Procurorii urmeaza sa stabileasca daca cei care erau responsabili de inspectare ar fi fost mituiți ca sa falsifice certificatul de securitate.

- Trei angajati ai companiei miniere braziliene Vale si doi ingineri care lucrau pentru aceasta societate au fost arestati in cadrul anchetei cu privire la ruperea unui dig ce ar putea sa fi ucis peste 300 de oameni, au anuntat marti procurori din Minas Gerais si din statul Sao Paulo, relateaza Reuters,…

- Procurorii au cerut joi la Tribunalul Bucuresti condamnarea directorului general al companiei Hexi Pharma, Flori Dinu, la o pedeapsa maxima cu executare pentru savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata si participatie improprie la infractiunea de zadarnicirea combaterii…