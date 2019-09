Guvernul a aprobat, marti, printr-o hotarare, infiintarea Sistemului Informatic National pentru Adoptie (SINA). Proiectul vine in sprijinul celor care vor sa adopte copii si are ca obiectiv general realizarea unui sistem informatic care sa continue procesul de simplificare administrativa si de debirocratizare in domeniul protectiei copilului si adoptiei si sa faciliteze comunicarea persoanelor interesate cu toate institutiile cu atributii in domeniu, precizeaza Ministerul Muncii.