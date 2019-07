Stiri pe aceeasi tema

- Rusia este determinata sa influenteze rezultatul scrutinului prezidential programat in Statele Unite in anul 2020 in pofida sanctiunilor si altor eforturi de contracarare a actiunilor de acest tip, a avertizat marti Christopher Wray, directorul Biroului Federal de Investigatii (FBI)."In mod…

- „In mod cert, rusii intentioneaza sa incerce sa se implice in alegerile noastre", a declarat Christopher Wray in cursul unei audieri in Comisia pentru Afaceri Judiciare a Senatului american. Intrebat de senatorul Lindsey Graham daca eforturile de pana acum nu au reusit sa opreasca interferentele electorale…

- Mai multe grupari din Rusia au coordonat o campanie de dezinformare pentru a influenta alegerile europarlamentare, conform unei analize a Comisiei Europene si a serviciului diplomatic al UE, relateaza Politico, potrivit News.ro. Aceste tactici au avut ca scop subminarea legitimitatii democratice a…

- Procurorul special Robert Mueller a rupt tacerea miercuri pentru a explica faptul ca investigatiile sale complexe nu l-au spalat pe Donald Trump de vreo banuiala si ca numai Congresul este in masura sa-l inculpe pe un presedinte in functie, relateaza AFP.

- "Aeronavele ruse au ramas in spatiul aerian international si nu au intrat niciun moment in spatiul aerian suveran al SUA sau al Canadei", a comunicat NORAD (North American Aerospace Defense Command, comandamentul apararii aerospatiale nord-americane) printr-un mesaj in reteaua Twitter."Au…

- "Am fost foarte surprins", a spus presedintele republican la o zi dupa anuntarea convocarii. ''Fiul meu a fost complet exonerat de procurorul special Robert Mueller care, sincer, nu-l place pe Donald Trump'', a spus el, referindu-se la procurorul special care a investigat suspiciuni de colaborare…

- Ministrul american al justitiei, Bill Barr, a anuntat miercuri ca nu se prezenta joi la o audiere parlamentara privind modul in care a gestionat raportul de ancheta asupra ingerintelor ruse in alegerile prezidentiale din 2016, lasand sa se intrevada o disputa apriga cu democratii in Congres.…

- 'Ceea ce a continuat aproape la fel de intens este utilizarea (de catre Rusia) a retelelor sociale, a dezinformarilor, a conturilor false si a propagandei', a declarat Wray, adresandu-se vineri Consiliului pentru Relatii Externe (Council on Foreign Relations) de la Washington. Directorul FBI…