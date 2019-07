Stiri pe aceeasi tema

- Unii membri ai echipajului de la bordul submarinului de cercetari rusesc de mare adancime, care a fost devastat de un incendiu la inceputul acestei saptamani in timpul unei misiuni in Marea Barents, au reusit s

- Cel putin 14 militari au murit in urma unui incendiu care a avut loc la bordul unui submarin rusesc. Informatia a fost confirmata de ministerul Apararii de la Moscova. Potrivit informatiilor de pana acum, incendiul a avut loc in timp ce se efectuau masuratori la mare adancime. Submersibilul in cauza…

- Incidentul a avut loc luni, in zona Severomorsk (Murmansk), in apropiere de Marea Barents. Un incendiu a izbucnit la bordul unui submarin de cercetare, fiind stins de echipaj. Cel putin 14 membri ai echipajului au murit intoxicati cu fum, a transmis Ministerul rus al Apararii, citat de agentia Sputnik…

- Cand s-a produs tragedia, nava se afla la Severomorsk, in regiunea Murmansk unde se afla cea mai mare baza a Flotei de Nord, potrivit bbc.com. Autoritatile implicate au deschis o ancheta asupra acestei tragedii, informeaza presa rusa si ministerul. Un submersibil este o nava care se…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a dat ordin responsabililor de la varful armatei ruse sa elaboreze un nou concept al modului de a conduce un razboi in timpurile moderne, subliniind ca aceasta va constitui o prerogativa a ministerului sau, informeaza miercuri agentia de presa Interfax.…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a dat ordin responsabililor de la varful armatei ruse sa elaboreze un nou concept al modului de a conduce un razboi in timpurile moderne, subliniind ca aceasta va constitui o prerogativa a ministerului sau, informeaza miercuri agentia de presa Interfax potrivit…

- Autoritatile ruse au organizat o parada militara, joi, la Moscova, pentru a sarbatori 74 de ani de la victoria Uniunii Sovietice asupra Germaniei in timpul celui de al Doilea Razboi Mondial. Peste 13.000 de trupe si 130 de sisteme de arme au participat la Parada de Ziua Victoriei de la Moscova, de la…

- Autoritațile ruse au organizat o parada militara care se desfașoara joi, la Moscova, pentru a sarbatori 74 de ani de la victoria Uniunii Sovietice asupra Germaniei in timpul celui de al Doilea Razboi Mondial, relateaza site-ul agenției Tass, conform Mediafax.Parada a inceput cu un marș cu…