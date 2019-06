Rusia şi Turcia au intermediat o încetare a focului în provincia siriană Idlib (presa rusă) Rusia si Turcia au intermediat o incetare completa a focului in provincia siriana Idlib intre fortele guvernamentale si rebeli, potrivit informatiilor transmise miercuri de agentiile de presa rusei care citeaza surse militare, transmite Reuters. Conform sursei citate, incetarea focului, a carei durata nu a fost mentionata, se aplica asa-numitei zone Idlib de dezescaladare si a condus la o reducere semnificativa a violentei. Idlib este ultimul bastion important al rebelilor. Bombardamente masive au continuat sa vizeze localitati din sudul provinciei Idlib si din nordul provinciei Hama dupa miezul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

