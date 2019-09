Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul rus a cerut joi eliberarea unui tânar actor arestat în timpul unei manifestații de protest și condamnat la trei ani și jumatate de închisoare, în urma unei ample campanii de mobilizare în favoarea sa care a reunit personalitați artistice dar și demnitari religioși,…

- Organizatorii turneului WTA de la Moscova, intitulat Kremlin Cup, au anuntat, ieri ca Simona Halep (6 WTA) va lua parte la intrecerea din Rusia, care se va desfasura in perioada 14 octombrie-20 octombrie. La turneul WTA de la Moscova si-au mai anuntat prezenta Elina Svitolina (3 WTA), Petra Kvitova…

- Un numar tot mai mare de animatori ruși s-au alaturat marți intr-un spectacol rar de sfidare și solidaritate, in sprijinul unui actor rus despre care spun ca a fost condamnat greșit ca a rezistat arestarii in timpul unui miting anti-Kremlin, in ciuda unor dovezi clare in favoarea lui și trimis la inchisoare,…

- Un tribunal din Moscova l-a condamnat pe actorul Pavel Ustinov la trei ani și jumatate de inchisoare, fiind acuzat de agresiune asupra unui polițist in timpul unuia dintre recentele proteste neautorizate care au avut loc in ultimele luni in Rusia, potrivit MEDIAFAX.Citește și: O femeie a fost…

- Un tânar actor arestat la începutul lunii august în timpul unei manifestari a opoziției din Moscova a fost condamnat luni la trei ani și jumatate de închisoare pentru violențe împotriva forțelor de ordine, a anunțat Comitetul rus de ancheta, potrivit AFP. Din înregistrari…

- Moscova și Kiev au convenit sa faca schimb. Pentru 33 de ucraineni deținuți in Federația Rusa sa fie repatriati 33 de ruși aflați in custodia autoritaților din Ucraina, relateaza RBC, care citeaza surse apropiate negocierilor. Conform publicației, redactorul șef al RIA Novosti-Ukraina, Kirill Vișinski,…

- Justitia rusa l-a eliberat joi pe francezul Philippe Delpal, directorul financiar al fondului de investitii Baring Vostok, plasat in arest preventiv din februarie intr-in dosar de frauda, si l-a plasat in arest la domiciliu, relateaza AFP potrivit news.ro.Tribunalul municipal din Moscova a…

- 'Rezultatele financiare ale exporturilor de productie tehnico-militara sunt in crestere de patru ani consecutiv, ajungand la 16 miliarde de dolari' in 2018, a declarat seful statului rus intr-o sesiune a Comisiei pe probleme de cooperare tehnico-militara, potrivit declaratiilor postate pe site-ul…