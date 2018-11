Stiri pe aceeasi tema

- ''Este vorba de continuitate, ancheta Mueller va continua'', a declarat Kellyanne Conway pentru canalul de televiziune Fox News.Conway a adaugat ca procurorul general-adjunct Rob Rosenstein ramane in functie, iar functia de procuror general va fi asigurata temporar de Matt Whitaker, fostul…

- Ancheta condusa de procurorul special Robert Mueller privind amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale din SUA din 2016 va continua, in pofida schimbarilor recente de la nivelul Departamentului de Justitie, a declarat joi o purtatoare de cuvant a Casei Albe, transmite dpa. ''Este vorba de continuitate,…

- Republicani importanti au avertizat ca ancheta condusa de procurorul special Robert Mueller privind amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale americane trebuie sa continue dupa ce Jeff Sessions, procurorul general, si-a dat demisia la cererea lui Donald Trump, scrie The Guardian preluat de news.roTrump…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a inlocuit miercuri pe procurorul general Jeff Sessions, dupa ce acesta si-a prezentat demisia, transmite Reuters. Trump a anuntat printr-un mesaj pe Twitter numirea ca interimar, in functia care implica si prerogative de ministru al justitiei, a sefului…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca Statele Unite iși vor spori arsenalul nuclear pentru a exercita presiuni asupra Rusiei și Chinei și a reiterat ca este de parere ca Moscova a incalcat Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare (INF), relateaza publicația Time. Liderul american…

- Procurorul special Robert Mueller vrea ca presedintele american Donald Trump sa se angajeze ca va accepta un posibil interviu ca o continuare la raspunsurile in scris in cadrul anchetei sale privind o potentiala intelegere intre membri ai echipei de campanie a presedintelui si Rusia la alegerile…

- Prima Doamna a SUA, Melania Trump, s-a exprimat luni impotriva hartuirii pe internet, una dintre prioritatile sale, relateaza AFP. "S-o recunoastem: majoritatea copiilor constientizeaza mai bine avantajele si capcanele retelelor de socializare decat unii adulti", a declarat Melania Trump cu ocazia…

- Intr-un editorial virulent publicat joi in New York Times, John Brennan a declarat ca aceasta decizie, anuntata in ajun de Casa Alba, este politica. "In mod clar, Donald Trump vrea cu orice pret sa se protejeze si sa protejeze persoane apropiate lui", a spus Brennan , care vede in aceasta…