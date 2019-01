Stiri pe aceeasi tema

- Doua avioane de lupta Su-34 s-au ciocnit accidental in Estul indepartat al Rusiei, potrivit oficialilor din armata țarii, citați de RT, scrie Libertatea.Cele doua aeronave s-au atins in aer in timp ce zburau deasupra Marii Japoniei, dupa cum a confirmat Ministerul Apararii din Rusia. Militarii…

- Mai mult de 10 avioane de lupta SU-27 și SU-30 pe care Rusia le mobilizeaza pentru a-și consolida forțele aeriene, pe fondul tensiunilor sporite cu Ucraina, au aterizat sambata in Crimeea, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.

