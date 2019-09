Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, o anunța pe Rovana Plumb ca i-a alocat portofoliul Transporturilor și ii transmite acesteia care sunt așteptarile și obiectivele subsumate domeniului menționat.„Transportul ajuta oamenii, serviciile și bunurile pentru a circula…

- Presedintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat modul cum vor fi repartizate portofolile in Executivul de la Bruxelles. Comisarul european din partea Romaniei a primit portofoliul Transporturilor

- Presedintele ales al Comisiei Europene, germana Ursula von der Leyen, a prezentat marti, la Bruxelles, echipa de comisari si noua structura a urmatorului executiv european, eurodeputata PSD Rovana Plumb fiind propusa pentru portofoliul Transporturi, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar.…

- Ludovic Orban, presedintele PNL, sustine ca Ursula von der Leyen, presedintele ales al Comisiei Europene, nu a acceptat-o pe Rovana Plumb pentru o functie de comisar european, ci a fost pusa in fata faptului implinit de Guvernul Romaniei. Mai mult, Orban sustine ca von der Leyen i-ar fi cerut premierului…

- Presedintele PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, a declarat ca, in cazul in care se confirma ca portofoliul de comisar european destinat Romaniei va fi gestionat de Rovana Plumb, "este clar ca a fost doar o negociere politica" si a sustinut ca Rovana Plumb are "profilul unui om politic slab", transmite…