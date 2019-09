Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ca romanul ranit in urma atacului terorist de la Kabul este in afara oricarui pericol, potrivit unui comunicat de presa. Instituția a precizat ca a fost activata Celula de criza in cadrul MAE, la aproape 48 de ore de la atacul terorist.„Ca urmare a atacului…

