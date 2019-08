Românii generează cea mai redusă cantitate de deşeuri municipale din UE Cantitatea de deseuri municipale generata in anul 2017 de o persoana din Romania a fost de 272 de kilograme, cea mai mica cantitate inregistrata in randul statelor membre. Media la nivelul Uniunii Europene este de 486 de kilograme pe persoană, arată datele publicate joi de Eurostat. Statele membre UE care au generat cele mai mari cantităţi de deşeuri municipale pe persoană în 2017 sunt Danemarca (781 kg), Cipru (637 kg) şi Germania (633 kg). La polul opus, doar trei state membre au generat în 2017 mai puţin de 350 de kilograme de deşeuri… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cantitatea de deseuri municipale generata in anul 2017 de o persoana din Romania a fost de 272 de kilograme, cea mai mica cantitate inregistrata in randul statelor membre, media la nivelul Uniunii Europene fiind de 486 de kilograme pe

- Dupa o perioada in care statele din est au fost la nivelul celorlalte din blocul comunitar, a urmat un ”boom” in ceea ce privește politica forței de munca. Și, mai apoi, datorita deciziilor guvernelor privind cheltuielile bugetare, acestea au cunoscut o creștere economica. Potrivit celor de…

- Pentru multi cetateni ai Uniunii Europene, vara inseamna vacante si calatorii. Totusi, se estimeaza ca 23,8% din populatia UE cu varsta de peste 16 ani nu-si putea permite in 2018 o saptamana de vacanta departe de casa (fata de 39,5% in 2013), iar anul trecut cel mai ridicat procent s-a inregistrat…

- Romania este peste media Uniunii Europene la rata de angajare a absolventilor de studii superioare, cu un nivel de 88,9%, fiind imediat inaintea Marii Britanii, unde acest indicator este de 88,4%, potrivit datelor aferente anului 2018 publicate joi de biroul european de statistica Eurostat. Rata…

- Cel mai ridicat procent al calatoriilor rezidentilor UE in propria lor tara (calatorii interne) s-a inregistrat in Romania (94%), Spania (91%), Portugalia (89%), Grecia (88%), Franta (87%) si Bulgaria (86%). Pe de alta parte, cel mai ridicat procent al calatoriilor in afara tarii a fost consemnat…

- Eveniment marcant se desfasoara zilele acestea in Municipiul Baia Mare. Aproape 400 de sportivi din 15 tari ale Europei vor lua parte la Beach Handball Challenge 2019. Intrecerea sportiva are loc in perioada 6-9 iunie, in Centrul Vechi al orasului. Actiunea, care este organizata sub patronajul Federatiei…

- Rata somajului in Uniunea Europeana a fost de 6,4% in aprilie, stabila comparativ cu luna precedenta, si in scadere fata de 7% in perioada similara din 2018, arata datele publicate marti de Oficiul european de Statistica (Eurostat), informeaza AGERPRES . Acesta este cel mai redus nivel al ratei somajului…

- Romania este printe țarile din Uninea Europeana cu cea mai mare proporție de gospodarii in care traiesc copii, potrivit datelor Eurostat date publicitații cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului. In schimb, este foarte redus numarul de gospodarii cu copii alcatuite din familii monoparentale. Irlanda…