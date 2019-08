Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile elene au anuntat ca maine, un catamaran va face mai multe curse intre insula Samothraki si continent. Este vorba de vasul „Andros Jet”, care are o capacitate de 600 de pasageri si 75 de autovehicule. Este prima masura luata in sprijinul celor peste o mie de turisti, intre care numerosi…

- Vești nu tocmai bune pentru numeroși romani! Cei de la Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) au anunțat verificari și aplicarea de sancțiuni! Ce categorie de romani este vizata?

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani, care se afla sau doresc sa calatoreasca in Grecia, ca Secretariatul General de Protecție Civila avertizeaza ca exista un risc ridicat de incendiu de vegetație (grad 4 din 5) in data de 12 iulie 2019, pe fondul vantului și al temperaturilor ridicate…

- Tinerii romani care erau in tabara in Japonia si au ramas blocati, in drum spre casa, pe aeroporturile din Tokyo sau Milano au plecat sau urmeaza sa plece catre Bucuresti, informeaza Ministerul Afacerilor Externe, intr-un comunicat transmis joi AGERPRES. Potrivit sursei citate, o parte…